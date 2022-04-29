Потерявшегося вчера 12-летнего мальчика нашли в Новосибирске

В Новосибирске нашли 12-летнего мальчика, поиски которого начались вчера вечером. Об этом журналисту НГС рассказала председатель совета начальной школы гимназии «Горностай» Светлана Гладкова.

Мальчик учится в этой гимназии, поэтому поиски были преимущественно в Академгородке.

— О том, что мальчика нашли сейчас на встрече журналистам сообщила директор гимназии Ирина Путинцева. По ее словам, где он был и его местонахождение сейчас было неизвестно, но ребенок позвонил отцу, — уточнила Светлана Гладкова.

