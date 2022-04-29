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Потерявшегося вчера 12-летнего мальчика нашли в Новосибирске

Об этом рассказала директор гимназии «Горностай»

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Первой о том, что мальчик нашелся, сообщила директор гимназии

Первой о том, что мальчик нашелся, сообщила директор гимназии

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В Новосибирске нашли 12-летнего мальчика, поиски которого начались вчера вечером. Об этом журналисту НГС рассказала председатель совета начальной школы гимназии «Горностай» Светлана Гладкова.

Мальчик учится в этой гимназии, поэтому поиски были преимущественно в Академгородке.

— О том, что мальчика нашли сейчас на встрече журналистам сообщила директор гимназии Ирина Путинцева. По ее словам, где он был и его местонахождение сейчас было неизвестно, но ребенок позвонил отцу, — уточнила Светлана Гладкова.

Напомним, что последни раз мальчика видели 28 апреля в 15:20: он двигался от школы в сторону дома:

— После школы гулял на площадке, должен был пойти на тренировку, на тренировке не появился, — поясняла НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Полиция ответила журналисту НГС, что пока не обладают информацией о том, что мальчик нашелся. В группе «ЛизаАлерт» также появилась информация о том, что мальчик найден.

Ранее мы рассказывали, что поисками пропавшего в Новосибирске 12-летнего мальчика занимались волонтеры и полиция — мы ведем онлайн-трансляцию об этом.

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