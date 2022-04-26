Ландшафтный пожар под Новосибирском тушили два раза за день — траву поджигают, несмотря на запреты
На территории региона действует особый противопожарный режим
Сегодня днем, 26 апреля, в Коченево Новосибирской области один и тот же участок горел два раза. Об этом сообщили местные жители.
— Уже второй раз поджигают. Днем первый затушили, но где-то час назад еще раз подожгли. Вызывает тревогу, что неподалеку находится нефтебаза, — говорит Александр.
В региональном МЧС сообщили, что люди поджигают траву, несмотря на запреты.
— В соответствии с космическим мониторингом 26 апреля в 09:00 зафиксированы 73 термические точки. На каждую термическую точку реагируют пожарные подразделения. Несмотря на то что на территории НСО установлен особый противопожарный режим (на большей части —
С 27 по 29 апреля в районах Новосибирской области сохранится высокая пожароопасность