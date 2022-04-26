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Ландшафтный пожар под Новосибирском тушили два раза за день — траву поджигают, несмотря на запреты

На территории региона действует особый противопожарный режим

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Люди поджигают траву, несмотря на запреты

Люди поджигают траву, несмотря на запреты

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Сегодня днем, 26 апреля, в Коченево Новосибирской области один и тот же участок горел два раза. Об этом сообщили местные жители.

— Уже второй раз поджигают. Днем первый затушили, но где-то час назад еще раз подожгли. Вызывает тревогу, что неподалеку находится нефтебаза, — говорит Александр.

В региональном МЧС сообщили, что люди поджигают траву, несмотря на запреты.

— В соответствии с космическим мониторингом 26 апреля в 09:00 зафиксированы 73 термические точки. На каждую термическую точку реагируют пожарные подразделения. Несмотря на то что на территории НСО установлен особый противопожарный режим (на большей части — 4-го класса), люди продолжают пал травы, что может повлечь переход огня как на населенные пункты, так и на лесные массивы, — сказал руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

С 27 по 29 апреля в районах Новосибирской области сохранится высокая пожароопасность 4-го класса. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону, в это время будет увеличен риск возникновения очагов природных пожаров.

ГУ МЧС по Новосибирской областиландшафтный пожарпожар
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