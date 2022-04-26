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Тема дняИномарка снесла школьный забор на Первомайке
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Возле «Ленты» «Тойота-Камри» сбила 12-летнего мальчика на велосипеде

Пострадавший получил ряд травм

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Водитель ехал в сторону улицы Гребенщикова со стороны Красного проспекта

Водитель ехал в сторону улицы Гребенщикова со стороны Красного проспекта

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Сегодня вечером, 26 апреля, напротив «Ленты» на улице Мясниковой в Калининском районе автомобиль «Тойота-Камри-Грация» сбил велосипедиста.

— В 18:55 на территории Калининского района водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем «Тойота-Камри-Грация», двигался по улице Мясниковой со стороны Красного проспекта в сторону улицы Гребенщикова. Напротив дома 20 по улице Мясниковой автомобиль совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, — сообщила инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Татьяна Зверева.

В результате пострадал мальчик 2010 года рождения. С предварительным диагнозом «СГМ, ушибы и ссадины» его увезли в больницу.

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Вчера, 25 апреля, автомобиль «Тойота-Харриер» протаранил ограждение школы на Первомайке. Водитель от медосвидетельствования отказался.

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