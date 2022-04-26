Возле «Ленты» «Тойота-Камри» сбила
12-летнего мальчика на велосипеде
Пострадавший получил ряд травм
Сегодня вечером, 26 апреля, напротив «Ленты» на улице Мясниковой в Калининском районе автомобиль «Тойота-Камри-Грация» сбил велосипедиста.
— В 18:55 на территории Калининского района водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем «Тойота-Камри-Грация», двигался по улице Мясниковой со стороны Красного проспекта в сторону улицы Гребенщикова. Напротив дома 20 по улице Мясниковой автомобиль совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, — сообщила инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Татьяна Зверева.
В результате пострадал мальчик 2010 года рождения. С предварительным диагнозом «СГМ, ушибы и ссадины» его увезли в больницу.
Вчера, 25 апреля, автомобиль «Тойота-Харриер» протаранил ограждение школы на Первомайке. Водитель от медосвидетельствования отказался.