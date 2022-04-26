На Первомайке иномарка снесла школьный забор и вылетела на территорию

Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ) влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

23 апреля фургон Volvo протаранил жилой дом в Новосибирске, кабина разбилась всмятку.

