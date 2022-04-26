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На Первомайке иномарка снесла школьный забор и вылетела на территорию

Водитель от медосвидетельствования отказался

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За рулем был 48-летний водитель

За рулем был 48-летний водитель

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Вчера, 25 апреля, автомобиль «Тойота-Харриер» протаранил ограждение школы № 146 на улице Аксенова, 54 в Первомайском районе Новосибирска.

Фото последствий опубликовал паблик «Подслушано Первомайка». Как рассказала НГС свидетельница происшествия, которая в тот момент проходила мимо, автомобиль снес не только ограждение, но и дорожный знак.

В школе № 146 сообщили, что это произошло вечером, когда детей в учреждении уже не было.

В ГИБДД уточнили, что за рулем был 48-летний водитель.

— ДТП оформлено с материальным ущербом, без пострадавших. Водитель «Тойоты-Харриер» — мужчина 1974 года рождения — от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался, был оформлен по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ, — сказала инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Татьяна Зверева.

Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ) влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

23 апреля фургон Volvo протаранил жилой дом в Новосибирске, кабина разбилась всмятку.

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