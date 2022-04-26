На Первомайке иномарка снесла школьный забор и вылетела на территорию
Водитель от медосвидетельствования отказался
Вчера, 25 апреля, автомобиль «Тойота-Харриер» протаранил ограждение школы № 146 на улице Аксенова, 54 в Первомайском районе Новосибирска.
Фото последствий опубликовал паблик «Подслушано Первомайка». Как рассказала НГС свидетельница происшествия, которая в тот момент проходила мимо, автомобиль снес не только ограждение, но и дорожный знак.
В школе № 146 сообщили, что это произошло вечером, когда детей в учреждении уже не было.
В ГИБДД уточнили, что за рулем был 48-летний водитель.
— ДТП оформлено с материальным ущербом, без пострадавших. Водитель «Тойоты-Харриер» — мужчина 1974 года рождения — от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался, был оформлен по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ, — сказала инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Татьяна Зверева.
Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ) влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
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