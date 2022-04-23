Фургон Volvo протаранил жилой дом на Титова в Новосибирске: кабина разбилась всмятку
Грузовик зацепил еще несколько автомобилей на пути к стене жилого дома, сообщили очевидцы
23 апреля фургон Volvo врезался в стену жилого дома по адресу Титова,
— В результате случившегося никто не пострадал, водитель в шоковом состоянии самостоятельно покинул автомобиль. Грузовик зацепил еще по меньшей мере три автомобиля, которые получили небольшие повреждения. На месте работали специалисты МЧС, — сообщил подписчик «АСТ-54».
НГС обратился за комментарием в отдел пропаганды ГИБДД Новосибирска. На момент публикации этого материала редакция не получила обратной связи. Однако то, что это ДТП действительно произошло сегодня, подтверждают несколько писем наших читателей с фото, вот одно из них:
Неделей ранее женщина на «Мазде» на высокой скорости двигалась по встречке — ее помог задержать создатель паблика «АСТ-54». На нарушительницу составили административный протокол.