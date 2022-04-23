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Фургон Volvo протаранил жилой дом на Титова в Новосибирске: кабина разбилась всмятку

Грузовик зацепил еще несколько автомобилей на пути к стене жилого дома, сообщили очевидцы

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К счастью, люди в этом ДТП не пострадали

К счастью, люди в этом ДТП не пострадали

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23 апреля фургон Volvo врезался в стену жилого дома по адресу Титова, 1/1. Об инциденте рассказал подписчик паблика «АСТ-54» «ВКонтакте».


— В результате случившегося никто не пострадал, водитель в шоковом состоянии самостоятельно покинул автомобиль. Грузовик зацепил еще по меньшей мере три автомобиля, которые получили небольшие повреждения. На месте работали специалисты МЧС, — сообщил подписчик «АСТ-54».

НГС обратился за комментарием в отдел пропаганды ГИБДД Новосибирска. На момент публикации этого материала редакция не получила обратной связи. Однако то, что это ДТП действительно произошло сегодня, подтверждают несколько писем наших читателей с фото, вот одно из них:

В доме располагается магазин «Кристалл»

В доме располагается магазин «Кристалл»

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Неделей ранее женщина на «Мазде» на высокой скорости двигалась по встречке — ее помог задержать создатель паблика «АСТ-54». На нарушительницу составили административный протокол.

Обновлено. Подоспел комментарий ГИБДД Новосибирка:

Сегодня, в 13 часов 10 минут, водитель 1983 г.р.,управляя грузовым автомобилем Вольво, двигался по улице Покрышкина, со стороны улицы С. Гвардейцев, в сторону улицы Титова и в пути следования совершил столкновение с припаркованным автомобилем ХОНДА HRV, после чего автомобиль Хонда совершает столкновение с припаркованным автомобилем Тойота Филдер, далее Вольво совершил столкновение с припаркованным автомобилем Тойота Калдина, после чего Вольво сбил раздвижные ворота во двор и совершил наезд на препятствие - фасад дома 1 по улице Титова. В результате ДТП водителя Вольво, доставили в лечебное учреждение с предварительным диагнозом "СГМ". У водителя установлено состояние опьянения. На месте работает экипаж ГИБДД, обстоятельства ДТП выясняются.

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