Стена 74-летнего дома обвалилась в Новосибирске

Сегодня ночью, 13 апреля, в доме на улице Северной, 12 в Заельцовском районе Новосибирска обвалилась стена дома.

— Ночью примерно в 03:00 проснулась от грохота. В 06:00 я вышла, увидела, сообщила в управляющую компанию. На место выезжала только управляющая компания. Пострадавших нет, — сообщила читательница НГС, которая живет в этом доме.



Здание на улице Северной, 12, находится под управлением акционерного общества «Муниципальная управляющая компания». Информация об этом указана на сайте организации.