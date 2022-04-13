Стена
74-летнего дома обвалилась в Новосибирске
Это произошло в ночь на
Сегодня ночью, 13 апреля, в доме на улице Северной, 12 в Заельцовском районе Новосибирска обвалилась стена дома.
— Ночью примерно в 03:00 проснулась от грохота. В 06:00 я вышла, увидела, сообщила в управляющую компанию. На место выезжала только управляющая компания. Пострадавших нет, — сообщила читательница НГС, которая живет в этом доме.
Здание на улице Северной, 12, находится под управлением акционерного общества «Муниципальная управляющая компания». Информация об этом указана на сайте организации.
АО «МУК», по данным сервиса «Контур.Фокус», зарегистрирована в 2017 году. 25% фирмы принадлежат муниципальному предприятию «Спецавтохозяйство», 75% — ООО «Управляющая компания», которой руководит Андрей Эдуардович Гудовский (в разговоре с НГС он сообщил, что не является акционером АО «МУК»). Организация занимается управлением эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Выручка в 2021 году составила 123,5 миллиона рублей, чистая прибыль —
По данным сайта «Реформа ЖКХ», дом на Северной построили и сдали в эксплуатацию в 1949 году. Его площадь составляет 491 квадратный метр, высота — 2 этажа. Количество квартир — 29, число жителей — 42 человека.
В управляющей компании не смогли оперативно прокомментировать произошедшее и попросили прислать письменный запрос. НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска и в АО «МУК», чтобы узнать подробности инцидента.
13 марта в городе Купино Новосибирской области обвалился пол в многоквартирном двухэтажном доме на первом этаже. Яма образовалась в ванной комнате под ногами пожилой женщины, которая была в гостях у своей дочери.