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Стена 74-летнего дома обвалилась в Новосибирске

Это произошло в ночь на 13 апреля

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Дом был построен в 1949 году

Дом был построен в 1949 году

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Сегодня ночью, 13 апреля, в доме на улице Северной, 12 в Заельцовском районе Новосибирска обвалилась стена дома.

— Ночью примерно в 03:00 проснулась от грохота. В 06:00 я вышла, увидела, сообщила в управляющую компанию. На место выезжала только управляющая компания. Пострадавших нет, — сообщила читательница НГС, которая живет в этом доме.

Здание на улице Северной, 12, находится под управлением акционерного общества «Муниципальная управляющая компания». Информация об этом указана на сайте организации.

АО «МУК», по данным сервиса «Контур.Фокус», зарегистрирована в 2017 году. 25% фирмы принадлежат муниципальному предприятию «Спецавтохозяйство», 75% — ООО «Управляющая компания», которой руководит Андрей Эдуардович Гудовский (в разговоре с НГС он сообщил, что не является акционером АО «МУК»). Организация занимается управлением эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Выручка в 2021 году составила 123,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 433 000 рублей.

По данным сайта «Реформа ЖКХ», дом на Северной построили и сдали в эксплуатацию в 1949 году. Его площадь составляет 491 квадратный метр, высота — 2 этажа. Количество квартир — 29, число жителей — 42 человека.

В управляющей компании не смогли оперативно прокомментировать произошедшее и попросили прислать письменный запрос. НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска и в АО «МУК», чтобы узнать подробности инцидента.

13 марта в городе Купино Новосибирской области обвалился пол в многоквартирном двухэтажном доме на первом этаже. Яма образовалась в ванной комнате под ногами пожилой женщины, которая была в гостях у своей дочери.

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