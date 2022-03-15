Сибирячка провалилась в прогнивший пол: видео из дома с огромной дырой в ванной комнате

13 марта в городе Купино Новосибирской области обвалился пол в многоквартирном двухэтажном доме на первом этаже. Яма образовалась в ванной комнате под ногами пожилой женщины, которая был в гостях у своей дочери.

По словам соседей, на пострадавшую сверху упал унитаз и стиральная машина. Женщину увезли в больницу с повреждениями средней тяжести.



— От всех показаний и снятия телесных повреждений женщина отказалась. У нашей администрации один ответ на все вопросы, что виноваты мы, потому что запустили дом и не откачиваем канализацию. Квартиры в доме давали детям-сиротам, у меня ее получил муж, но жилье дают ужасное, — поделилась одна из жительниц дома Ирина Томилова.