Сибирячка провалилась в прогнивший пол: видео из дома с огромной дырой в ванной комнате

13 марта в городе Купино Новосибирской области обвалился пол в многоквартирном двухэтажном доме на первом этаже. Яма образовалась в ванной комнате под ногами пожилой женщины, которая был в гостях у своей дочери.
По словам соседей, на пострадавшую сверху упал унитаз и стиральная машина. Женщину увезли в больницу с повреждениями средней тяжести.
— От всех показаний и снятия телесных повреждений женщина отказалась. У нашей администрации один ответ на все вопросы, что виноваты мы, потому что запустили дом и не откачиваем канализацию. Квартиры в доме давали детям-сиротам, у меня ее получил муж, но жилье дают ужасное, — поделилась одна из жительниц дома Ирина Томилова.
Как рассказали жильцы дома по адресу Рабочая 104/14, здание состоит из гипсокартона, пенопласта, а снаружи обшито железом. Администрация уже починила пол в той квартире, где он обрушился.
— Опека говорит, что виноваты мы, потому что заливали пол. Мы виноваты, значит, мы. Новый пол уже поставили, — рассказала дочь пострадавшей Тамара.
По словам жильцов, пострадавшая пришла в гости к дочери перед происшествием.
— Каркас делают из деревяшек, сейчас залепили дырку в полу. Но у нас могут и вторые этажи начать падать, спишь и боишься. Я звонила в ЖКХ, говорила, что текут трубы, поэтому в подвале вода, но мне отвечали, что надо откачивать воду, — рассказала другая жительница дома Ирина Лукина.
В администрации Купинского района корреспонденту НГС посоветовали обратиться за комментарием к Ольге Просолуповой, начальнику отдела опеки и попечительства, и к Дмитрию Крицину, заместителю главы администрации. Ольга Просолупова отказалась давать комментарий и также направила к Дмитрию Крицину, но он не смог прокомментировать ситуацию, так как был на сессии депутатов.
Накануне Дмитрий Крицин дал комментарий журналистам «Вести-Новосибирск». По его словам, проблема в канализации, которую долго не откачивали, и в трубе, которую срывало. Он рассказал, что откачивать воду должна управляющая компания, но дом никто не обслуживает, поэтому за ним должны следить жильцы.
— Вода лилась в подвал, поэтому пол прогнил и провалился. А насчет материалов, из которых сделан дом, я не могу вам ничего сказать. Но другие точно так же были построены, но почему-то именно в этом постоянно возникают проблемы, — рассказал заместитель.
Недавно журналист НГС писал о семи новосибирских домах, которые должны снести до 2032 года. Мэрия признала эти дома аварийными и непригодными для жилья.