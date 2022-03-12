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7 новосибирских домов должны снести до 2032 года

Мэрия признала их аварийными и непригодными для проживания

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Все дома построены около 70 лет назад и уже пришли в негодность

Все дома построены около 70 лет назад и уже пришли в негодность

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Городские власти признали аварийными семь старых домов в Новосибирске — их должны расселить и снести до 2032 года включительно.

Адреса опубликовали на муниципальном портале Новосибирска. Под снос попали дома на Гоголя, 234, Героев Революции, 105а, на 2-й Складской, 3, на Стрелочной, 6а и 10а, на Зональной, 5 и на Бердском шоссе, 30.

В феврале аварийными признали несколько кварталов в Академгородке — рядом с одним из них уже идет новая стройка.

Сегодня в городе согласованы только 6 зон комплексного развития, на которых планируют расселить аварийные дома. Застройщика для первой из них, на улице Объединения, начнут искать весной. Подробно о программе НГС рассказывал в начале февраля.

11 февраля власти назвали сумму, которая потребуется, чтобы расселить только часть аварийного фонда Новосибирска, — ее оценили в 6,5 миллиарда рублей.

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