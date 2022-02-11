6,5 миллиарда рублей требуется, чтобы расселить часть аварийных домов Новосибирска

В Новосибирске, чтобы решить проблему 405 домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, нужно дополнительно 6,5 миллиарда рублей. Часть средств на расселение уже имеется. Об этом на отчете в мэрии заявил заместитель мэра Алексей Кондратьев.
— В Новосибирске ветхий аварийный фонд остается болевой точкой. И большой объем домов, признанных и не признанных аварийными, находится на территории города. Фактически более одной тысячи домов. Сосредоточусь на той работе, которая сейчас ведется. Мы в связи с принятым национальным проектом «Жилье и городская среда» включились в
Как уточнил Алексей Кондратьев, сейчас в мэрии сосредоточились на 1/4 всего ветхого жилья — это 405 домов. Это те дома, которые признали аварийными до 2017 года. В рамках федеральной программы расселить это жилье нужно до 2025 года, но Новосибирская область стала одной из пяти регионов, которые пошли по ускоренной программе. Власти собираются расселить часть аварийного жилья до конца 2023 года.
— В связи с этим мы подготовили два проекта жилых домов. По одному из них уже началось строительство. По второму планируем запустить проектный аукцион в середине 2022 года. Но надо отметить, навряд ли кто-то с вдохновением примет участие. Цена в аукционе, который мы готовили в декабре, составила в целом за дом 37 тысяч за квадратный метр. Сейчас повысилась ценовая норма и мы рассчитываем, что аукцион пройдет в комфортной форме, — уточнил заместитель мэра.
Из 405 сейчас существующих аварийных домов 99 домов расселят в рамках ускоренной программы по национальному проекту. 12 домов будут расселены в ближайшее время, большей части в 2022 году. Договоры на них уже заключены в рамках развития застроенных территорий. Непрофинансированными остаются 294 дома.
— И мы рассчитываем после выхода из программы в 2023 году на финансирование этих домов, которые признаны аварийными после 1 января 2017 года. Проанализировав эти дома, можем сказать, что 165 домов из 405 — это территории компактно размещенного ветхого аварийного фонда, поэтому, мы считаем, что в рамках комплексного развития территорий в ближайшее время мы сможем расселение этих домов при конечно финансировании 50% из бюджета, — рассказал заместитель мэра.
Алексей Кондратьев также уточнил, что 26 домов из 294 домов будут расселены в рамках масштабного инвестиционного проекта, по которому заключены договоры с застройщиками. 103 дома из 294 не обеспечены финансированием. Мэрия рассчитывает, что эти дома профинансируют из проекта. Так на часть домов в итоге нужно бюджетное финансирование.
На расселение 15 бараков в нижней зоне Академгородка, возле улицы Российской, претендуют несколько застройщиков. Пока мэрия не утвердила план комплексного развития территории, но жители уже обеспокоены тем, что будет с их жильем.