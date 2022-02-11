6,5 миллиарда рублей требуется, чтобы расселить часть аварийных домов Новосибирска

В Новосибирске, чтобы решить проблему 405 домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, нужно дополнительно 6,5 миллиарда рублей. Часть средств на расселение уже имеется. Об этом на отчете в мэрии заявил заместитель мэра Алексей Кондратьев.

— В Новосибирске ветхий аварийный фонд остается болевой точкой. И большой объем домов, признанных и не признанных аварийными, находится на территории города. Фактически более одной тысячи домов. Сосредоточусь на той работе, которая сейчас ведется. Мы в связи с принятым национальным проектом «Жилье и городская среда» включились в 2019-м в эту работу. В результате, работая в этом национальном проекте, мы должны осуществить расселение в Новосибирске домов, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года, — сообщил заместитель мэра.