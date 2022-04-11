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Трех человек спасли пожарные из девятиэтажки на Затулинке

Огонь загорелся в квартире на третьем этаже, помощь спасателей понадобилась жителям соседних квартир

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Людей пришлось выводить из задымленного подъезда

Людей пришлось выводить из задымленного подъезда

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Пожар в девятиэтажном доме на улице Зорге в Кировском районе Новосибирска произошел сегодня, 11 апреля, в 17 часов.

По информации ГУ МЧС по НСО, к тому моменту, когда первые спецавтомобили появились на месте, в двухкомнатной квартире на третьем этаже открытым огнем горели вещи, а едким дымом заволокло подъезд. Хозяев горящей квартиры дома не было, но помощь понадобилась их соседям с третьего и четвертого этажей.

— Из соседней квартиры эвакуировали женщину, она не пострадала, этажом выше эвакуировали женщину при помощи спасательного устройства, не пострадала, — рассказал начальник пресс-службы областного главка МЧС Павел Винаков.

Еще одного человека спасатели вывели из квартиры на третьем этаже, мужчина это или женщина, не сообщается.

Сейчас пожар уже потушили.

— Локализация в 17 часов 03 минуты, ликвидация открытого горения — в 17 часов 04 минуты, — добавили в пресс-службе ведомства.

Площадь пожара составила 5 квадратных метров, причину возгорания установят дознаватели МЧС.

Ранее НГС писал о пожаре в Тогучинском районе, в котором погибли двое детей.

МЧСпожар в многоквартирном доме
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