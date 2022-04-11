«За 40 лет так не топило никогда»: огороды возле частных домов залило в Кировском районе

В Новосибирске на улице Прокопьевской затопило несколько огородов частных домов. По информации от Горводоканала, прорывов водопроводов обнаружено не было. В учреждении считают, что причина — в талых водах.

Вода начала прибывать 9 апреля, и до сих пор уровень воды поднимается. По словам владелицы дома № 28 на Прокопьевской Аллы Горбуновой, жители уже обратились в администрацию Кировского района и там начали проверку.