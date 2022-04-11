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«За 40 лет так не топило никогда»: огороды возле частных домов залило в Кировском районе

По данным Горводоканала, прорывов водопроводов на месте не было

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У жителей Новосибирска затопило огороды

У жителей Новосибирска затопило огороды

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В Новосибирске на улице Прокопьевской затопило несколько огородов частных домов. По информации от Горводоканала, прорывов водопроводов обнаружено не было. В учреждении считают, что причина — в талых водах.

Вода начала прибывать 9 апреля, и до сих пор уровень воды поднимается. По словам владелицы дома № 28 на Прокопьевской Аллы Горбуновой, жители уже обратились в администрацию Кировского района и там начали проверку.

— У нас затопило весь огород и подвал, и до сих пор прибывает вода. Местами мы уже даже в сапогах высоких пройти не можем. Мы сегодня, 11 апреля, ездили в администрацию к начальнику по благоустройству города. И дозвонились в департамент чрезвычайных ситуаций. Нам сказали, что комиссия будет решать. Мне сказали, что им нужно дня три, чтобы разобраться. Пока администрация к нам хочет отправить экскаватор, чтобы вырыть траншею, чтобы отвести у нас воду, — поделилась Алла Горбунова.

В Горводоканале корреспонденту НГС рассказали, что заявка на улице Прокопьевской поступала 10 апреля.

— Заявка была от Прокопьевской, 38/1. Бригада выехала, посмотрела. Утечки водопровода нет. Это талые воды, — сообщил начальник диспетчерской службы Сергей Зубков.

В огороде у Аллы, по словам женщины, не было сугробов и снежных отвалов.

— У нас был практически просохший чистый огород. Насколько я могу помнить, за 40 лет так не топило никогда. Мы в это время в огороде уже всё чистили, местами вскапывали, готовились к посадкам. У нас всегда были абсолютно сухие огороды. Мы пока не знаем, в чём причина. В этом году у нас зима была настолько малоснежная, что мы, наоборот, боялись, что всё вымерзнет. У нас всё посажено было в зиму: и чеснок, и лук, и ягода, — уточнила Алла. По ее словам, проблема коснулась 7 домов.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска по ситуации.

В Новосибирской области из-за весеннего половодья топит трассы. Из-за переливов на трассах детей не могут подвезти в школы. Устранением подтопов занимаются сотрудники ТУАД.

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