«За 40 лет так не топило никогда»: огороды возле частных домов залило в Кировском районе

В Новосибирске на улице Прокопьевской затопило несколько огородов частных домов. По информации от Горводоканала, прорывов водопроводов обнаружено не было. В учреждении считают, что причина — в талых водах.
Вода начала прибывать 9 апреля, и до сих пор уровень воды поднимается. По словам владелицы дома
— У нас затопило весь огород и подвал, и до сих пор прибывает вода. Местами мы уже даже в сапогах высоких пройти не можем. Мы сегодня, 1
В Горводоканале корреспонденту НГС рассказали, что заявка на улице Прокопьевской поступала
— Заявка была от Прокопьевской, 38/1. Бригада выехала, посмотрела. Утечки водопровода нет. Это талые воды, — сообщил начальник диспетчерской службы Сергей Зубков.
В огороде у Аллы, по словам женщины, не было сугробов и снежных отвалов.
— У нас был практически просохший чистый огород. Насколько я могу помнить, за
НГС направил запрос в мэрию Новосибирска по ситуации.
В Новосибирской области из-за весеннего половодья топит трассы. Из-за переливов на трассах детей не могут подвезти в школы. Устранением подтопов занимаются сотрудники ТУАД.