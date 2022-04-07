«Возникла угроза масштабного разлива воды»: в Новосибирской области топит трассы

В Новосибирской области за последние сутки массово затопило трассы в 4 районах области. Всего за время половодья 2022 года было устранено 57 переливов воды. Из-за глубоких переливов в Краснозерском и Коченевском районе в школу не были подвезены 52 школьника. Переливы воды через проезжую часть были глубиной от 15 до 50 сантиметров.
— В ТУАД поступила информация о 28 случаях переливов воды за прошедшие сутки и подтоплениях проезжей части и обочин. В результате возникла угроза масштабного разлива воды. Зафиксированы массовые случаи в Краснозерском, Тогучинском, Усть-Таркском, Искитимском районах, — сообщили в пресс-службе ТУАД.
Подрядные организации подвезли на места разливов инертные материалы, сделали отвод талых вод и откачали воду на трассах. Обочина за последние сутки не пострадала, дороги не закрывались.
— ТУАД просит водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим. Переливы воды опасны — резкие перепады температуры воздуха способствуют образованию серьезной наледи. Машину может занести. Просим, в случае обнаружения выхода талых вод на дорогу, сообщать в диспетчерскую ТУАД, — напомнили в пресс-службе ТУАД.
В Новосибирской области 6 апреля на реке Ине на границе Мошковского и Тогучинского районов сотрудники МЧС совершили два подрыва в местах возможных образований ледовых заторов.