«Возникла угроза масштабного разлива воды»: в Новосибирской области топит трассы

В Новосибирской области за последние сутки массово затопило трассы в 4 районах области. Всего за время половодья 2022 года было устранено 57 переливов воды. Из-за глубоких переливов в Краснозерском и Коченевском районе в школу не были подвезены 52 школьника. Переливы воды через проезжую часть были глубиной от 15 до 50 сантиметров.

— В ТУАД поступила информация о 28 случаях переливов воды за прошедшие сутки и подтоплениях проезжей части и обочин. В результате возникла угроза масштабного разлива воды. Зафиксированы массовые случаи в Краснозерском, Тогучинском, Усть-Таркском, Искитимском районах, — сообщили в пресс-службе ТУАД.