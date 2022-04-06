Два подрыва льда на реке Иня совершили спасатели МЧС — 10 мощных фотографий

В Новосибирской области 6 апреля на реке Иня на границе Мошковского и Тогучинского районов сотрудники МЧС совершили два подрыва в местах возможных образований ледовых заторов.

— На территории Новосибирской области идет активная фаза первой волны весеннего половодья. В настоящий момент проводятся превентивные мероприятия. В частности, проведения взрывных работ на затороопасных участках, — рассказал руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.



Фотокорреспондент НГС запечатлел, как спасатели взрывали лед на реке.