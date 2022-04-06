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Два подрыва льда на реке Иня совершили спасатели МЧС — 10 мощных фотографий

В Новосибирской области идет активная фаза весеннего половодья

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В Новосибирской области при худшем сценарии паводка подтопление <a href="https://ngs.ru/text/spring/2022/04/04/70738193/" class="_" target="_blank">грозит 3700 жилым домам</a>

В Новосибирской области при худшем сценарии паводка подтопление грозит 3700 жилым домам

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В Новосибирской области 6 апреля на реке Иня на границе Мошковского и Тогучинского районов сотрудники МЧС совершили два подрыва в местах возможных образований ледовых заторов.

— На территории Новосибирской области идет активная фаза первой волны весеннего половодья. В настоящий момент проводятся превентивные мероприятия. В частности, проведения взрывных работ на затороопасных участках, — рассказал руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Фотокорреспондент НГС запечатлел, как спасатели взрывали лед на реке.

По предварительным расчетам, вскрытие рек в Новосибирской области предполагается во второй декаде апреля или на 2–4 дня раньше средних многолетних сроков

По предварительным расчетам, вскрытие рек в Новосибирской области предполагается во второй декаде апреля или на 2–4 дня раньше средних многолетних сроков

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При неблагоприятной ситуации возможно затопление дачных участков в 36 садовых обществах Новосибирска, Новосибирского и Колыванского районов

При неблагоприятной ситуации возможно затопление дачных участков в 36 садовых обществах Новосибирска, Новосибирского и Колыванского районов

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Запас воды в горах Алтая превышает норму на 20%

Запас воды в горах Алтая превышает норму на 20%

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При наихудшем развитии сценария в зоне затопления в Новосибирской области могут оказаться 15 населенных пунктов и 12 районов области и города Искитима

При наихудшем развитии сценария в зоне затопления в Новосибирской области могут оказаться 15 населенных пунктов и 12 районов области и города Искитима

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Возможно подтопление 15 мостов и 146 участков автомобильных дорог

Возможно подтопление 15 мостов и 146 участков автомобильных дорог

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Вчера, 5 апреля, талые воды затопили часть автодороги <nobr class="_">К-17р</nobr>. Вода <a href="https://ngs.ru/text/spring/2022/04/06/71235143/" class="_" target="_blank">затопила проезжую часть и обочину</a>. На устранение аварии выезжали специалисты «Новосибирскавтодора»

Вчера, 5 апреля, талые воды затопили часть автодороги К-17р. Вода затопила проезжую часть и обочину. На устранение аварии выезжали специалисты «Новосибирскавтодора»

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По данным Западно-Сибирского УГМС, в период с 6 по 9 апреля 2022 года ожидается вскрытие реки Карасук в районе села Черновка Кочковского района, образование заторов льда и возможное повышение уровня воды до критической отметки, подтопление прибрежных территорий населенных пунктов Кочковского и Краснозерского районов

По данным Западно-Сибирского УГМС, в период с 6 по 9 апреля 2022 года ожидается вскрытие реки Карасук в районе села Черновка Кочковского района, образование заторов льда и возможное повышение уровня воды до критической отметки, подтопление прибрежных территорий населенных пунктов Кочковского и Краснозерского районов

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Для предотвращения угрозы подтопления завтра, 7 апреля, на реке Карасук планируется провести взрывные работы по ослаблению льда

Для предотвращения угрозы подтопления завтра, 7 апреля, на реке Карасук планируется провести взрывные работы по ослаблению льда

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Это первая волна весеннего половодья

Это первая волна весеннего половодья

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Новосибирские спасатели 24 марта уменьшили плотину на 2-й Ельцовке. Так сотрудники МАСС хотели снизить уровень воды в реке.

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