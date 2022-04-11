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Обнаружили в Саду Кирова: следователи начали проверку после смерти пропавшего парня в Новосибирске

Молодого человека нашли вчера, 10 апреля

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Дмитрия искали больше месяца

Дмитрия искали больше месяца

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Новосибирские следователи начали проверку по факту смерти 30-летнего Дмитрия Егорова. Молодого человека нашли вчера, 10 апреля.

— На территории ПКиО «Сад Кирова» было обнаружено тело молодого человека без видимых признаков насильственной смерти, — сообщили следователи.

Сейчас они проводят проверку: устанавливают обстоятельства произошедшего и ждут судебно-медицинской экспертизы.

О том, что 30-летнего Дмитрия Егорова нашли мертвым, вчера сообщили волонтеры, которые вели поиск молодого человека. Дмитрий пропал 8 марта — ушел из дома на улице Дружбы в Ленинском районе и не вернулся. До этого он не пропадал. Родственники Дмитрия предлагали 300 тысяч рублей за информацию о его местонахождении.

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