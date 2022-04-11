Обнаружили в Саду Кирова: следователи начали проверку после смерти пропавшего парня в Новосибирске

Новосибирские следователи начали проверку по факту смерти 30-летнего Дмитрия Егорова. Молодого человека нашли вчера,
— На территории ПКиО «Сад Кирова» было обнаружено тело молодого человека без видимых признаков насильственной смерти, — сообщили следователи.
Сейчас они проводят проверку: устанавливают обстоятельства произошедшего и ждут судебно-медицинской экспертизы.
О том, что 30-летнего Дмитрия Егорова нашли мертвым, вчера сообщили волонтеры, которые вели поиск молодого человека. Дмитрий пропал