«Выломали решетку на окне»: МЧС — о том, как очевидцы спасали мужчину из горящей квартиры в Новосибирске

Новосибирские спасатели рассказали, как очевидцы вытаскивали человека из горящей квартиры 31 марта в Ленинском районе Новосибирска. Люди сначала кинулись спасать пострадавшего, и только потом начали звонить в МЧС.



Сообщение о возгорании в многоэтажке на улице 9-й Гвардейской дивизии, 5, в ведомстве получили в 18:45, но квартира на первом этаже загорелась гораздо раньше. К тому моменту, как первые спецавтомобили подоспели на место пожара, из окна квартиры на первом этаже уже вырывались языки пламени, а помощь требовалась всем жителям подъезда:

