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«Выломали решетку на окне»: МЧС — о том, как очевидцы спасали мужчину из горящей квартиры в Новосибирске

Пострадавшего спасли очевидцы, сейчас он находится в больнице с ожогами

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Место возгорания обследовали дознаватели МЧС

Место возгорания обследовали дознаватели МЧС

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Новосибирские спасатели рассказали, как очевидцы вытаскивали человека из горящей квартиры 31 марта в Ленинском районе Новосибирска. Люди сначала кинулись спасать пострадавшего, и только потом начали звонить в МЧС.

Сообщение о возгорании в многоэтажке на улице 9-й Гвардейской дивизии, 5, в ведомстве получили в 18:45, но квартира на первом этаже загорелась гораздо раньше. К тому моменту, как первые спецавтомобили подоспели на место пожара, из окна квартиры на первом этаже уже вырывались языки пламени, а помощь требовалась всем жителям подъезда:

— Едкий дым распространился до девятого этажа. Это осложняло поиск и эвакуацию людей. При помощи спасустройств мы вывели на свежий воздух пять человек, в том числе двоих детей. Квартиру, где произошел пожар, хозяйка самостоятельно покинула, — рассказал начальник караула пожарно-спасательной части №6 областного главка МЧС Владимир Романов.

Еще одного человека, находившегося в горящей квартире, вытащили очевидцы.

— Их было около восьми человек. Мужчины выломали решетку на окне квартиры первого этажа, где и произошло возгорание, и самостоятельно вытащили через проем пострадавшего, — добавил спасатель.

На то, чтобы потушить открытый огонь, ушло чуть больше пятнадцати минут: он горел на площади 12 кв.м.

Сегодня на месте пожара побывали дознаватели МЧС и обследовали квартиру. Согласно предварительным выводам специалистов, наиболее вероятная причина ЧП — «аварийный режим работы электропроводки». Очаг возгорания специалисты обнаружили в санузле квартиры.

Ранее НГС писал пожаре в Первомайском районе Новосибирска, унесшем жизнь двоих мужчин.

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