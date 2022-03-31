Мужчина получил ожоги половины тела при пожаре в Новосибирске

Сегодня вечером, 31 марта, в девятиэтажке на улице 9-й Гвардейской дивизии, 5 в Ленинском районе Новосибирска произошел пожар. Горела квартира на первом этаже. Очевидцем стал главный редактор паблика Новосибирской службы эвакуации « АСТ-54 » Дмитрий Кондратьев.

— Пострадавший, по предварительным данным, — мужчина. Получил ожоги 50% тела. Люди из соседних квартир самостоятельно покинули подъезд до прибытия пожарных. Также горящую квартиру покинула женщина, — рассказал НГС Дмитрий Кондратьев.

В МЧС сообщили, что пострадавшего эвакуировали из пожара очевидцы.