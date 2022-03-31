Мужчина получил ожоги половины тела при пожаре в Новосибирске

Сегодня вечером, 31 марта, в девятиэтажке на улице
— Пострадавший, по предварительным данным, — мужчина. Получил ожоги 50% тела. Люди из соседних квартир самостоятельно покинули подъезд до прибытия пожарных. Также горящую квартиру покинула женщина, — рассказал НГС Дмитрий Кондратьев.
В МЧС сообщили, что пострадавшего эвакуировали из пожара очевидцы.
— Очевидцы вытащили из окна горящей квартиры мужчину с ожогами, пострадавшего госпитализировали в медучреждение. Также из этой квартиры самостоятельно эвакуировалась хозяйка, — сообщил заместитель руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по области Артем Щербаков.
Сообщение о пожаре поступило в пожарную часть около 18:45.
— На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений из окна первого этажа шел густой черный дым. В горящей квартире было плотное задымление и высокая температура. Открытое горение ликвидировали через
Из квартир с верхних этажей дома при помощи спасательных устройств пожарные эвакуировали
Причину пожара установят дознаватели МЧС России.
Также сегодня вечером загорелся частный двухэтажный дом в Первомайском районе. Погибли два человека.