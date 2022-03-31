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Мужчина получил ожоги половины тела при пожаре в Новосибирске

Пострадавшего увезли в больницу

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Очаг возгорания находился в квартире на первом этаже

Очаг возгорания находился в квартире на первом этаже

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Сегодня вечером, 31 марта, в девятиэтажке на улице 9-й Гвардейской дивизии, 5 в Ленинском районе Новосибирска произошел пожар. Горела квартира на первом этаже. Очевидцем стал главный редактор паблика Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» Дмитрий Кондратьев.

— Пострадавший, по предварительным данным, — мужчина. Получил ожоги 50% тела. Люди из соседних квартир самостоятельно покинули подъезд до прибытия пожарных. Также горящую квартиру покинула женщина, — рассказал НГС Дмитрий Кондратьев.

В МЧС сообщили, что пострадавшего эвакуировали из пожара очевидцы.

— Очевидцы вытащили из окна горящей квартиры мужчину с ожогами, пострадавшего госпитализировали в медучреждение. Также из этой квартиры самостоятельно эвакуировалась хозяйка, — сообщил заместитель руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по области Артем Щербаков.

Сообщение о пожаре поступило в пожарную часть около 18:45.

— На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений из окна первого этажа шел густой черный дым. В горящей квартире было плотное задымление и высокая температура. Открытое горение ликвидировали через 14 минут после прибытия. Площадь пожара составила около 12 кв. метров, — рассказал Артем Щербаков.

Из квартир с верхних этажей дома при помощи спасательных устройств пожарные эвакуировали 5 человек, в том числе 2 детей. До прибытия сил пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 16 человек.

Причину пожара установят дознаватели МЧС России.

Также сегодня вечером загорелся частный двухэтажный дом в Первомайском районе. Погибли два человека.

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ГУ МЧС по Новосибирской областипожарполучил ожоги
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