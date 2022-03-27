Что происходило на стадионе «Заря» перед задержанием футболиста — конфликт попал на видео

Футбольный клуб «Новосибирск» опубликовал кадры с началом конфликта футболиста клуба «Амкал» Василия Маврина с сотрудниками стадиона «Заря». После этого спортсмена задержали и увезли в полицию, где составили протокол за хулиганство.
На кадрах видно, что Василий Маврин стоит на трибуне за перилами и фотографируется с болельщиками. К нему подходит сотрудник стадиона и просит футболиста слезть оттуда. Маврин спрыгивает на поле, в результате от трибуны отваливается деталь. После этого к спортсмену подходит другой сотрудник, с которым начинается спор. На кадры посетителей стадиона попал момент задержания.
Как рассказали в группе ФК «Новосибирск», перед матчем с основателем ФК «Амкал» Германом Попковым договорились о том, что футболисты клуба проведут фотосессию с фанатами за пределами манежа «Зари».
— Тем не менее с учетом обстоятельств администрация манежа и ФК «Новосибирск» пошли навстречу аудитории и продлили общение «Амкала» и болельщиков до 21:30. Однако футбольный клуб «Амкал» нарушил и этот тайминг, — сообщает ФК «Новосибирск».
Также, по данным новосибирского клуба, стюарды на стадионе несколько раз сказали Василию Маврину об условиях съемки, правилах безопасности и поведении в манеже.
— Василий Маврин повредил имущество футбольного манежа «Заря», публично матерился и оскорблял представителя администрации манежа, однако организаторы дали ему возможность сфотографироваться со всеми желающими на трибуне А, где произошел этот инцидент. После этого Маврин отправился не в раздевалку, а в сторону трибуны Б, где продолжил в грубой форме высказывать недовольство действиями стюардов, администрации манежа и организаторов, чем и привлек к себе внимание полицейского, сначала сделавшего ему замечание, — добавил ФК «Новосибирск».
В клубе уточнили, что футболист «Амкала» не компенсировал ущерб имуществу «Зари». Повреждения оплатил ФК «Новосибирск». Пресс-атташе клуба Дмитрий Кондратьев сообщил НГС, что новосибирская команда не будет предъявлять никаких требований «Амкалу».
Ранее в полиции сообщили, что футболист не реагировал на просьбы и замечания охраны и сотрудников стадиона, а также грубо выражался в их адрес. На место приехали сотрудники МВД. Василия Маврина предупредили о необходимости прекращения противоправных действий, на что он отреагировал агрессивно и нецензурно выразился в адрес полицейских. Также он призывал болельщиков запускать волну. Спортсмена задержали, в отношении его составили протокол за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ). Материалы направят в Ленинский районный суд.
Корреспондент НГС пытался связаться с Василием Мавриным и представителями клуба «Амкал», однако к моменту публикации ответы от них не поступили.
Ранее в марте в суд направили дело одного из дебоширов, который устроил потасовку в новосибирском баре. От его действий пострадали два человека.