Что происходило на стадионе «Заря» перед задержанием футболиста — конфликт попал на видео

Футбольный клуб «Новосибирск» опубликовал кадры с началом конфликта футболиста клуба «Амкал» Василия Маврина с сотрудниками стадиона «Заря». После этого спортсмена задержали и увезли в полицию, где составили протокол за хулиганство.



На кадрах видно, что Василий Маврин стоит на трибуне за перилами и фотографируется с болельщиками. К нему подходит сотрудник стадиона и просит футболиста слезть оттуда. Маврин спрыгивает на поле, в результате от трибуны отваливается деталь. После этого к спортсмену подходит другой сотрудник, с которым начинается спор. На кадры посетителей стадиона попал момент задержания.