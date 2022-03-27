Не хотел уходить и просил болельщиков запустить волну: полиция объяснила, за что в Новосибирске задержали футболиста

Вчера, 26 марта, после товарищеского футбольного матча между командой видеоблогеров «Амкал» и ветеранами ФК «Новосибирск» полиция задержала игрока «Амкала» Василия Маврина. Против него составили протокол за хулиганство.
В ГУ МВД России по НСО заявили, что футболист начал вести себя неадекватно после матча.
— На просьбу, озвученную организаторами мероприятия посредством громкой связи после завершения встречи об окончании игры и необходимости покинуть стадион, мужчина начал призывать болельщиков запускать волну и не уходить со своих мест, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по НСО.
В ведомстве добавили, что футболист не реагировал на просьбы и замечания охраны и сотрудников стадиона, а также грубо выражался в их адрес. На место приехали сотрудники полиции. Василия Маврина предупредили о необходимости прекращения противоправных действий, на что он отреагировал агрессивно и нецензурно выразился в адрес полицейских.
— На требование проследовать для дальнейшего разбирательства в отдел полиции он также ответил отказом и оказал сопротивление стражам порядка. В связи с чем к правонарушителю была применена физическая сила и специальные средства (наручники). Он был доставлен в отдел полиции, — рассказали в ГУ МВД России по НСО.
В отношении футболиста составили протокол за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ). Материалы направят в Ленинский районный суд.
О задержании Василия в своем Telegram-канале написал другой игрок «Амкала» Дмитрий Егоров. По его словам, полиция задержала футболиста за то, что он «фотографировался с детьми».
— Пришли несколько полицейских, обещают применить силу. Увели Васю в неизвестном направлении. Какие-то свидетели пишут, что к нему уже применяют силу. Поиграли в футбол, одним словом. Отдали должное зрителям, — написал футболист на канале «Едим спорт / Егоров».
Сегодня ночью, в 02:19 по новосибирскому времени, Василий Маврин написал о произошедшем в своем Telegram-канале Mavrin live:
— Еду в автозаке в какой-то распределитель. Потом будет суд!
Футболист также рассказал, что на него составили протокол за хулиганство, потому что он нецензурно выражался. На составление потребовалось четыре часа. Также Василий Маврин собирается подать в суд на полицейского. По словам футболиста, тот превысил должностные полномочия при задержании, также игроку причинили физический и психологический вред.
Корреспондент НГС обратился за комментарием к Василию Маврину и Дмитрию Егорову через их аккаунты в социальной сети. Также мы обратились за официальным комментарием к клубу «Амкал» через его аккаунт в соцсети. На момент публикации ответ не поступил.
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