Не хотел уходить и просил болельщиков запустить волну: полиция объяснила, за что в Новосибирске задержали футболиста

Вчера, 26 марта, после товарищеского футбольного матча между командой видеоблогеров «Амкал» и ветеранами ФК «Новосибирск» полиция задержала игрока «Амкала» Василия Маврина. Против него составили протокол за хулиганство.



В ГУ МВД России по НСО заявили, что футболист начал вести себя неадекватно после матча.

— На просьбу, озвученную организаторами мероприятия посредством громкой связи после завершения встречи об окончании игры и необходимости покинуть стадион, мужчина начал призывать болельщиков запускать волну и не уходить со своих мест, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по НСО.

