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У поворота на МЖК в Новосибирске лоб в лоб столкнулись иномарки — есть пострадавшие

ДТП произошло ранним утром

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В результате столкновения пострадали два человека, в том числе водитель, отказавшийся от медосвидетельствования

В результате столкновения пострадали два человека, в том числе водитель, отказавшийся от медосвидетельствования

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В Новосибирске на Гусинообродском шоссе произошло серьёзное столкновение двух иномарок — Nissan Cube и Toyota Corolla Fielder. Как сообщают в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску, автомобили столкнулись лоб в лоб в 5.28 утра.

— Мужчина 1987 года рождения на автомобиле Nissan Cube двигался по Гусинобродскому шоссе со стороны улицы Доватора в сторону улицы Коминтерна и в пути следования у дома 68а по улице Гусинобродское шоссе совершил столкновение с автомобилем Toyota под управлением водителя 1978 года рождения. Toyota двигалась во встречном направлении, — сообщила инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Татьяна Зверева.

В результате удара, Toyota также совершила столкновение с автомобилем Kiа.

Известно, что водитель Nissan от медицинского освидетельствования отказался. Он, а также его пассажирка получили травмы и были доставлены в больницу.

— Характер травм уточняется, — добавила Татьяна Зверева.

Вечером в пятницу, 18 марта, в Тогучинском районе произошло смертельное ДТП. На трассе К-19Р автомобиль наехал на препятствие, погибла пассажирка.

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