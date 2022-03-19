У поворота на МЖК в Новосибирске лоб в лоб столкнулись иномарки — есть пострадавшие

В Новосибирске на Гусинообродском шоссе произошло серьёзное столкновение двух иномарок — Nissan Cube и Toyota Corolla Fielder. Как сообщают в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску, автомобили столкнулись лоб в лоб в 5.28 утра.



— Мужчина 1987 года рождения на автомобиле Nissan Cube двигался по Гусинобродскому шоссе со стороны улицы Доватора в сторону улицы Коминтерна и в пути следования у дома 68а по улице Гусинобродское шоссе совершил столкновение с автомобилем Toyota под управлением водителя 1978 года рождения. Toyota двигалась во встречном направлении, — сообщила инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Татьяна Зверева.

