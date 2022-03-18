18 марта пятница
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 1/10
usd 104.80
eur 115.93
Тема дняЦБ оставил рекордную ключевую ставку
Все новости
Все новости

На трассе в НСО погибла пассажирка иномарки — машина наехала на ограждение

Еще одна женщина получила травмы

198
1Обсудить

Поделиться

Диагноз второй пострадавшей уточняется

Диагноз второй пострадавшей уточняется

Поделиться

Вечером в пятницу, 18 марта, в Тогучинском районе произошло смертельное ДТП. На трассе К-19Р автомобиль наехал на препятствие, погибла пассажирка.

— В 17 часов 20 минут 37-летний мужчина, управляя автомобилем Chevrolet Triblazer, двигался по автодороге К-19Р Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий со стороны города Ленинск-Кузнецкий в направлении Новосибирска. В районе 75-го км не справился с управлением и совершил наезд на ограждение, — старший государственный инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.

В результате аварии погибла 30-летняя пассажирка. Ещё одна 32-летняя женщина получила травмы, ее диагноз уточняется.

— В настоящее время проводятся следственные действия, обстоятельства произошедшего устанавливаются, — добавили в УГИБДД.

Днем 16 марта в Болотнинском районе произошло смертельное ДТП. На трассе Р-255 столкнулись два грузовика, один человек погиб.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

УГИБДДсмертельная авария
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter