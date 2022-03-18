На трассе в НСО погибла пассажирка иномарки — машина наехала на ограждение

Вечером в пятницу, 18 марта, в Тогучинском районе произошло смертельное ДТП. На трассе К-19Р автомобиль наехал на препятствие, погибла пассажирка.

— В 17 часов 20 минут 37-летний мужчина, управляя автомобилем Chevrolet Triblazer, двигался по автодороге К-19Р Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий со стороны города Ленинск-Кузнецкий в направлении Новосибирска. В районе 75-го км не справился с управлением и совершил наезд на ограждение, — старший государственный инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.