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СрочноГрузовики попали в смертельное ДТП
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Грузовик Isuzu въехал в КАМАЗ с рабочими на новосибирской трассе — один человек погиб

Личность скончавшегося устанавливают

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На месте работает следственно-оперативная группа

На месте работает следственно-оперативная группа

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Днем 16 марта в Болотнинском районе произошло смертельное ДТП. На трассе Р-255 столкнулись два грузовика, один человек погиб.

Авария произошла около 15:10. Водитель грузовика Isuzu ехал по трассе из Новосибирска в сторону Кемерово:


— На 6-м километре при неустановленных обстоятельствах совершил наезд на грузовой автомобиль КАМАЗ, находившийся на проезжей части с дорожными рабочими, осуществляющими работы по монтажу ограждения, — сообщили в областной ГАИ.

Там отметили, что дорожники выставили предупреждающие знаки до начала работ. В результате происшествия водитель Isuzu скончался. Судя по фото с места происшествия Isuzu въехал в заднюю часть второго грузовика.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства аварии и личность погибшего.

Авария произошла около 15:10

Авария произошла около 15:10

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15 марта смертельное ДТП случилось практически в центре Новосибирска. На Большевистской столкнулись минивэн с тягачом, три человека погибли, еще четыре получили травмы.

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