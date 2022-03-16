Грузовик Isuzu въехал в КАМАЗ с рабочими на новосибирской трассе — один человек погиб

Днем 16 марта в Болотнинском районе произошло смертельное ДТП. На трассе Р-255 столкнулись два грузовика, один человек погиб.
Авария произошла около 15:10. Водитель грузовика Isuzu ехал по трассе из Новосибирска в сторону Кемерово:
— На 6-м километре при неустановленных обстоятельствах совершил наезд на грузовой автомобиль КАМАЗ, находившийся на проезжей части с дорожными рабочими, осуществляющими работы по монтажу ограждения, — сообщили в областной ГАИ.
Там отметили, что дорожники выставили предупреждающие знаки до начала работ. В результате происшествия водитель Isuzu скончался. Судя по фото с места происшествия Isuzu въехал в заднюю часть второго грузовика.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства аварии и личность погибшего.
15 марта смертельное ДТП случилось практически в центре Новосибирска. На Большевистской столкнулись минивэн с тягачом, три человека погибли, еще четыре получили травмы.