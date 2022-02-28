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У новосибирца нашли 14 гранат и тротиловых шашек

Ему грозит до 11 лет лишения свободы

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Владелец арсенала находится под стражей

Владелец арсенала находится под стражей

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В Новосибирске у 29-летнего местного жителя изъяли опасные предметы и вещества общей массой около 2,5 килограмма. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

— При задержании оперативники обнаружили и изъяли механический взрыватель, пакет с пластичным веществом и 14 предметов, схожих по внешним признакам с гранатами и тротиловыми шашками. Изъятые предметы направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Новосибирской области, — сказано в сообщении пресс-службы регионального ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

По этой статье грозит лишение свободы от восьми до одиннадцати лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до одного года.

Владелец арсенала находится под стражей. Он может быть причастен к другим эпизодам, расследование продолжается.

В сентябре в Заельцовском районе Новосибирска женщина прогуливалась и случайно наткнулась на боевую гранату. На место прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН. Специалисты осмотрели подозрительную находку, перевезли ее в безопасное место и уничтожили накладным зарядом.

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ГУ МВД по Новосибирской областивзрывоопасные предметы
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