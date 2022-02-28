У новосибирца нашли 14 гранат и тротиловых шашек

В Новосибирске у 29-летнего местного жителя изъяли опасные предметы и вещества общей массой около 2,5 килограмма. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

— При задержании оперативники обнаружили и изъяли механический взрыватель, пакет с пластичным веществом и 14 предметов, схожих по внешним признакам с гранатами и тротиловыми шашками. Изъятые предметы направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Новосибирской области, — сказано в сообщении пресс-службы регионального ГУ МВД.