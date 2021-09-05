«Мимо ходили 250 раз»: в Новосибирске женщина случайно наткнулась на боевую гранату на берегу

Жители Новосибирска нашли гранату на берегу в Заельцовском районе
Вчера, 4 сентября, в Заельцовском районе Новосибирска в частном секторе на улице 91–1 перекат жительница Новосибирска обнаружила подозрительный предмет. Как сообщается в телеграм-канале «АСТ-54 Black», это оказалась боевая граната РГД-33.
— Предмет, напоминающий взрывное устройство, обнаружила дочь нашей читательницы на берегу садового участка на улице 91-й перекат. Как она здесь оказалась и сколько пролежала — неизвестно, но мы мимо ходили 250 раз, — отмечается в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что информации об инциденте у них нет, и перенаправили в пресс-службу Росгвардии. В Росгвардии на момент публикации информация об инциденте уточнялась.
В августе дворник случайно нашел на улице боевые снаряды — опасную находку уничтожили бойцы Росгвардии.
В июне пенсионер обнаружил склад боеприпасов в заброшенной постройке в тихом центре Новосибирска. Прибывшие на место сотрудники полиции и саперы изъяли 8 сигнальных мин, 70 патронов, 4 гранаты Ф-1, 6 запалов к гранатам, тротиловую шашку и 6 электродетонаторов — всё это направили на исследование.