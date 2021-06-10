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Новосибирец обнаружил склад боеприпасов в тихом центре — арсенал отправили на экспертизу

В заброшенном сарае были патроны, электродетонаторы и гранаты

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Боеприпасы обнаружили в заброшенном сарае в тихом центре Новосибирска

Боеприпасы обнаружили в заброшенном сарае в тихом центре Новосибирска

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Склад боеприпасов нашел пенсионер в старом сарае в тихом центре Новосибирска

9 июня в заброшенной постройке в тихом центре Новосибирска 66-летний мужчина обнаружил склад боеприпасов. На место выехали сотрудники полиции и саперы.

— На месте были изъяты: 8 сигнальных мин, 70 патронов, 4 гранаты Ф1, 6 запалов к гранатам, тротиловая шашка, 6 электродетонаторов — все это направили на исследование, — сообщил источник в правоохранительных органах.

Один из жителей дома на улице Орджоникидзе, во дворе которого нашли боеприпасы, рассказал, что постройкой никто не пользовался, а боеприпасы обнаружил случайно его сосед Виктор.

После изъятия боеприпасов в сарае остался хлам

После изъятия боеприпасов в сарае остался хлам

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— Все боеприпасы были упакованы в армейские сумки, как из мешковины старой зеленой, их сложили все в коробки. Виктор сказал, что не со времен войны, а новое все: и патроны, и гранаты, и мины, — рассказал местный житель.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 222 ч 1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 55-летнего жителя Новосибирска, возможно причастного к хранению найденного в сарае арсенала, проводится расследование, добавил источник.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сказали, что не располагают информацией и отказываются от комментариев.

В апреле во время субботника новосибирцы нашли гранату среди мусора. По счастливому стечению обстоятельств в субботнике принимали участие сотрудники МАСС, которые сразу распознали гранату Ф-1, радиус поражения которой может достигать 200 метров.

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