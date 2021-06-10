Новосибирец обнаружил склад боеприпасов в тихом центре — арсенал отправили на экспертизу

Склад боеприпасов нашел пенсионер в старом сарае в тихом центре Новосибирска
9 июня в заброшенной постройке в тихом центре Новосибирска 66-летний мужчина обнаружил склад боеприпасов. На место выехали сотрудники полиции и саперы.
— На месте были изъяты: 8 сигнальных мин, 70 патронов, 4 гранаты Ф1, 6 запалов к гранатам, тротиловая шашка, 6 электродетонаторов — все это направили на исследование, — сообщил источник в правоохранительных органах.
Один из жителей дома на улице Орджоникидзе, во дворе которого нашли боеприпасы, рассказал, что постройкой никто не пользовался, а боеприпасы обнаружил случайно его сосед Виктор.
— Все боеприпасы были упакованы в армейские сумки, как из мешковины старой зеленой, их сложили все в коробки. Виктор сказал, что не со времен войны, а новое все: и патроны, и гранаты, и мины, — рассказал местный житель.
По факту возбуждено уголовное дело по ст. 222 ч 1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 55-летнего жителя Новосибирска, возможно причастного к хранению найденного в сарае арсенала, проводится расследование, добавил источник.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сказали, что не располагают информацией и отказываются от комментариев.
В апреле во время субботника новосибирцы нашли гранату среди мусора. По счастливому стечению обстоятельств в субботнике принимали участие сотрудники МАСС, которые сразу распознали гранату Ф-1, радиус поражения которой может достигать 200 метров.