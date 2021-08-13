В Новосибирске дворник случайно нашёл на улице боевые снаряды — на место вызвали саперов

В Новосибирске дворник наткнулся на осколочно-фугасные снаряды
Утром 12 августа во время уборки территории компании «Сибэнергоснабсбыт» в Ленинском районе Новосибирска рабочий обнаружил боеприпасы.
— Прибывшие на место взрывотехники Росгвардии определили, что найденные боеприпасы — это боевые артиллерийские осколочно-фугасные снаряды с повреждением взрывателя, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.
Осколочно-фугасный снаряд (ОФС) — артиллерийский боеприпас основного назначения, совмещающий осколочное и фугасное действие и предназначенный для поражения большого количества типов целей: поражения живой силы противника на открытой местности или в укреплениях, уничтожения легкобронированной техники, разрушения зданий, укреплений и фортификационных сооружений, проделывания проходов в минных полях.
Два снаряда из четырех признаны боевыми. Весь схрон был вывезен за пределы города и уничтожен сотрудниками Росгвардии.
В пресс-службе ведомства подтвердили информацию о находке:
— На место обнаружения подозрительных предметов выезжали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Новосибирской области, которые идентифицировали предмет как артиллерийские боеприпасы со следами коррозии. Боеприпасы были вывезены на полигон и уничтожены с соблюдением необходимых мер безопасности.
Согласно данным «2ГИС», рядом с Сибэнергоснабсбытом находится 4-этажное административное здание с офисными помещениями, производственные помещения, склады, а в нескольких десятках метров АЗС.
В июне пенсионер обнаружил склад боеприпасов в заброшенной постройке в тихом центре Новосибирска. Прибывшие на место сотрудники полиции и саперы изъяли 8 сигнальных мин, 70 патронов, 4 гранаты Ф-1, 6 запалов к гранатам, тротиловую шашка и 6 электродетонаторов — всё это направили на исследование.