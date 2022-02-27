В новосибирском СНТ отравили собак — жители утверждают, что они были неагрессивными

Сегодня, 27 февраля, в СНТ «Яблоневый сад
— При мне их травили, скорее всего. Просто в это время я им раскладывала еду. Всё это время они куда-то смотрели в сторону общей дороги. Наверное, там уже еда лежала ну очень аппетитная, поэтому они меня проигнорировали. Их вожак подошел, поприветствовал меня, виляя хвостом, и всё равно ушел туда. Может, их несколько дней прикармливали чем-то вкусным. Когда я выбежала на визги, я увидела только Альму, которая понеслась в лес. Я за ней. Оказалось, что на дороге в это время Боря умирал. Мы ему не смогли помочь, — говорит Татьяна.
У Татьяны есть стойкие подозрения, кто может быть причастен к случившемуся.
— Мы довезли Альму до ближайшей клиники, где ей сняли острую интоксикацию, влили много препаратов. Утром нам скажут, выживет собака или нет. Как отразится яд на ее организме — неизвестно. Для меня сегодня случился акт абсолютного зла, — говорит волонтер.
Подруга Татьяны Ирина стала свидетелем гибели пса.
— Собаки обосновались в лесу и вообще не выходили, спали на голом снегу. Таня ходила их каждый день кормила. Она не поленилась и обошла всё СНТ, спрашивала: «Вам мешают собаки? Их хотят убить». Все ответили категорично: «Нет». Сегодня Таня позвонила, сказала, что у нее на руках умирает собака. Мы схватили витамин В и помчались к ней. Все волонтеры знают, что при отравлении нужно срочно сделать этот укол, чтобы выиграть время. Едем к леску, видим — на дороге в конвульсиях бьется собака. Подумали, что там нас Таня ждет, но оказалось, что это вожак. Пес с очень несчастливой судьбой. Он был хозяйский, но его выкинули там же. Видимо, собаки вместе съели отраву, только Альма к Тане побежала. Возле умирающего пса стояли двое мужчин и стали убеждать нас: «Его сбила машина». Мы говорим: «Надо спасать, надо колоть уколы!» А у нас было всего четыре ампулы с собой. Затем видим Таню, она оборачивается и кричит нам. Мы подбегаем к ней, а она говорит: «Это они отравили». То есть они еще и пытались запутать нас, — говорит Ирина.
В разговоре с корреспондентом НГС председатель СНТ «Яблоневый сад
— От жителей СНТ ранее поступали сообщения, что собаки ходят беспризорные и угрожают жизни. На основании этого мы написали обращение главе Новосибирского района, чтобы они приняли меры. Это было где-то в январе, они приезжали в феврале. Мы вызывали службу по отлову собак. Они приехали, поискали собак и сказали, что на территории СНТ их нет. Сказали: если увидите их, сообщите. Но что произошло сегодня — я не в курсе. Также нам ответили, что в данный момент проводят аукцион, кто займется отловом собак, после проведения аукциона мы будем стоять в списке первыми, — сказал Владимир Винокуров.
В феврале в новосибирском приюте произошел пожар — погибли семь собак, три получили тяжелые травмы. Домик для собак оказался полностью разрушен. По словам волонтеров, в последнее время на них много жаловались.