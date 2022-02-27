В новосибирском СНТ отравили собак — жители утверждают, что они были неагрессивными

Подруга Татьяны Ирина стала свидетелем гибели пса.



— Собаки обосновались в лесу и вообще не выходили, спали на голом снегу. Таня ходила их каждый день кормила. Она не поленилась и обошла всё СНТ, спрашивала: «Вам мешают собаки? Их хотят убить». Все ответили категорично: «Нет». Сегодня Таня позвонила, сказала, что у нее на руках умирает собака. Мы схватили витамин В и помчались к ней. Все волонтеры знают, что при отравлении нужно срочно сделать этот укол, чтобы выиграть время. Едем к леску, видим — на дороге в конвульсиях бьется собака. Подумали, что там нас Таня ждет, но оказалось, что это вожак. Пес с очень несчастливой судьбой. Он был хозяйский, но его выкинули там же. Видимо, собаки вместе съели отраву, только Альма к Тане побежала. Возле умирающего пса стояли двое мужчин и стали убеждать нас: «Его сбила машина». Мы говорим: «Надо спасать, надо колоть уколы!» А у нас было всего четыре ампулы с собой. Затем видим Таню, она оборачивается и кричит нам. Мы подбегаем к ней, а она говорит: «Это они отравили». То есть они еще и пытались запутать нас, — говорит Ирина.