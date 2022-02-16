Еще в одном новосибирском приюте произошел пожар — погибли семь собак, еще три в тяжелом состоянии

Сегодня днем, 16 февраля, в приюте «Ушастики» в Октябрьском районе Новосибирска произошел пожар. Как рассказала волонтер Юлия Анциферова, огонь вспыхнул около 13:00, когда сотрудница приюта ненадолго отлучилась.



— На территории у нас два домика — для кошек и для собак. Огонь перекинулся на дом с собаками. Когда мы вернулись — он уже полыхал. Приехали пожарные, возгорание потушили, причина пока неясна, но сказали — вроде как короткое замыкание. Но всё было отключено, а на нас в последнее время много жаловались — людей раздражал лай собак и сам факт животных рядом, — говорит Юлия.