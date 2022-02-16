Еще в одном новосибирском приюте произошел пожар — погибли семь собак, еще три в тяжелом состоянии

Сегодня днем, 16 февраля, в приюте «Ушастики» в Октябрьском районе Новосибирска произошел пожар. Как рассказала волонтер Юлия Анциферова, огонь вспыхнул около 13:00, когда сотрудница приюта ненадолго отлучилась.
— На территории у нас два домика — для кошек и для собак. Огонь перекинулся на дом с собаками. Когда мы вернулись — он уже полыхал. Приехали пожарные, возгорание потушили, причина пока неясна, но сказали — вроде как короткое замыкание. Но всё было отключено, а на нас в последнее время много жаловались — людей раздражал лай собак и сам факт животных рядом, — говорит Юлия.
Не все животные погибли сразу. Один из псов перестал дышать уже, когда пожар потушили, — вероятно, отравился угарным газом.
— Мы потеряли семь собак. Еще три в тяжелом состоянии, их отвезли в ветеринарную клинику. Скорее всего, они отравились угарным газом. Еще три собаки выбежали из домика и убежали — скорее всего, они тоже мертвы.
Но на этом всё не закончилось. В восьмом часу вечера в приюте снова началось тление — его удалось оперативно затушить.
Строения, в котором содержатся животные, выделила приюту волонтер Ирина Старикова. Там же жила сама.
— Наша первостепенная задача — построить какую-нибудь бытовку. Для крупных собак во дворе есть будки, но более мелких туда не посадить. На улице оказались не только наши собаки, но и сотрудник. Эту ночь, а возможно, и следующие они проведут на улице, — говорит Юлия.
В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что пожар потушили за 10 минут. После этого еще около двух часов пожарные занимались проливкой и разбором обгоревших конструкций.
— По оперативным данным, сообщение о возгорании дачного двухэтажного дома в СНТ «Спутник» поступило в 15:27. На момент прибытия первого пожарного расчета дом был полностью в огне. Одновременно с ликвидацией пожара сотрудники МЧС России стояли на защите надворных построек от стремительно распространяющегося огня. В результате пожара дом поврежден огнем на площади 40 кв. метров. Информация о пострадавших не поступала. Пожар тушили 12 человек и 3 единицы техники, — рассказал НГС представитель регионального МЧС Артем Щербаков.
Вечером 7 февраля в «Сибирском алабае» — приюте для собак этой породы — произошел пожар. Погибли четыре собаки. По подозрению в поджоге задержали сотрудника приюта. Он сделал это после ссоры с хозяйкой приюта, при этом серьезных конфликтов у них не было.