В Луганске прогремел мощный взрыв. Очевидцы пишут в соцсетях, что, предположительно, горит газопровод. На записи с места происшествия видно масштаб случившегося.
Ранее в Луганске объявили срочную эвакуацию населения. Сотни машин выдвинулись из Луганска в сторону границы с Россией после заявления глав самопровозглашенных республик Донбасса о начале массовой эвакуации мирного населения в Ростовскую область.
А 18 февраля взрыв прогремел в центре Донецка.
Ситуация на Донбассе вновь активно обсуждается на международном уровне в последние несколько месяцев: в конце прошлого года в зарубежных СМИ стали появляться сообщения о планах вторжения России на Украину. Также недавно вновь заговорили о признании российской стороной самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР — с такой просьбой к президенту РФ обратились депутаты Госдумы.
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