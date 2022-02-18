«Ехали с Татарска домой»: подробности смертельного ДТП, в котором погибли двое взрослых и ребенок

Стали известны подробности смертельной аварии, которая произошла днем 17 февраля в Татарском районе Новосибирской области на автодороге К-20 Татарск — Усть-Тарка. Знакомая погибших сообщила НГС, что погибла семья.



— Я узнала от своей свекрови, они вместе в школе работали с погибшей. Ехали с Татарска домой, в деревню Кочневку. Сама погибла, сын 7 лет, два раза сердце останавливалось, пока в больницу ехали, умер в реанимации. Отец ее, переломы обеих ног и тяжелая травма головы, в больнице тоже умер. Осталась мама с переломами, о ней пока ничего неизвестно, — сообщила женщина.