«Ехали с Татарска домой»: подробности смертельного ДТП, в котором погибли двое взрослых и ребенок

Стали известны подробности смертельной аварии, которая произошла днем 17 февраля в Татарском районе Новосибирской области на автодороге
— Я узнала от своей свекрови, они вместе в школе работали с погибшей. Ехали с Татарска домой, в деревню Кочневку. Сама погибла, сын 7 лет, два раза сердце останавливалось, пока в больницу ехали, умер в реанимации. Отец ее, переломы обеих ног и тяжелая травма головы, в больнице тоже умер. Осталась мама с переломами, о ней пока ничего неизвестно, — сообщила женщина.
Ранее в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска рассказывали, что авария произошла на встречной полосе.
— Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан-Ванетте», двигался по автодороге
В результате погибли двое взрослых и ребенок, еще два человека в больнице с травмами.
Рано утром 17 февраля в массовой аварии на выезде из Кемерова погибли четыре человека.