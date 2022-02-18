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Тема дняДвое взрослых и ребенок погибли в ДТП
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«Ехали с Татарска домой»: подробности смертельного ДТП, в котором погибли двое взрослых и ребенок

Авария произошла днем в четверг

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Машины столкнулись на встречной полосе

Машины столкнулись на встречной полосе

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Стали известны подробности смертельной аварии, которая произошла днем 17 февраля в Татарском районе Новосибирской области на автодороге К-20 Татарск — Усть-Тарка. Знакомая погибших сообщила НГС, что погибла семья.

— Я узнала от своей свекрови, они вместе в школе работали с погибшей. Ехали с Татарска домой, в деревню Кочневку. Сама погибла, сын 7 лет, два раза сердце останавливалось, пока в больницу ехали, умер в реанимации. Отец ее, переломы обеих ног и тяжелая травма головы, в больнице тоже умер. Осталась мама с переломами, о ней пока ничего неизвестно, — сообщила женщина.

Ранее в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска рассказывали, что авария произошла на встречной полосе.

— Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан-Ванетте», двигался по автодороге К-20 Татарск — Усть-Тарка со стороны села Усть-Тарка в сторону города Татарска и на 26-м километре совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Рено-Логан» под управлением водителя-женщины 1987 года рождения, которая двигалась во встречном направлении, — сообщали в ведомстве.

В результате погибли двое взрослых и ребенок, еще два человека в больнице с травмами.

Рано утром 17 февраля в массовой аварии на выезде из Кемерова погибли четыре человека.

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ГИБДДавариясмертельное ДТП
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