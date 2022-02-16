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«И так три-четыре раза в неделю»: сибирячка засняла на видео толпу, которой магазин раздает просрочку

Просрочку передают раз в несколько дней

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На кадрах видно, что рядом с машиной выстраивается очередь к продуктам

На кадрах видно, что рядом с машиной выстраивается очередь к продуктам

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У магазина по адресу Вертковская, 35 в Новосибирске несколько раз в неделю раздают просроченные продукты. Об этом сообщили «Вести.Новосибирск» со ссылкой на местную жительницу.

— Человек 9, наверное. Просрочку вытащили, а сейчас будут в сумки укладывать. К помойке кладут и около помойки распределяют. И так три-четыре раза в неделю, — прокомментировала автор видео.

На видео запечатлено, как мужчины и несколько собак выстраиваются в своеобразную очередь и им передают продукты в пакетах и коробках. В этот же момент на месте для разгрузки товара стоит машина компании «Зеленый луг».

Рядом с магазином находится парикмахерская «Сияние». Как рассказала НГС ее сотрудница Оксана, они тоже часто наблюдают за раздачей.

— Постоянно наблюдаем, но всё спокойно. Мне они не мешают. Это не сильно благополучные товарищи, — рассказала Оксана. Она предположила, что там большинство — пьющие люди.

В компании «Зеленый луг», чья машина попала в кадр, объяснили НГС, что их автомобиль к раздаче продуктов никакого отношения не имеет.

— У нас не возят просрочку. У нас все машины ездят с санитарными книжками, привозят продукцию и отгружают в магазины, — уточнили в компании.

По данным 2ГИС, по адресу Вертковская, 35/1 расположены магазины «Магнит», Fix Price и «Красное & Белое».

Новосибирский режиссер Дмитрий Кабанов снял небольшой документальный фильм о жизни 74-летней Галины Шныриковой, которая больше 13 лет жила в колодце теплотрассы. Женщина оказалась на улице после смерти мужа, ей помогли бездомные, а затем — волонтеры благотворительной организации «Маяк».

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магазинпросроченные продукты
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