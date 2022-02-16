«И так три-четыре раза в неделю»: сибирячка засняла на видео толпу, которой магазин раздает просрочку

У магазина по адресу Вертковская, 35 в Новосибирске несколько раз в неделю раздают просроченные продукты. Об этом сообщили «Вести.Новосибирск» со ссылкой на местную жительницу.

— Человек 9, наверное. Просрочку вытащили, а сейчас будут в сумки укладывать. К помойке кладут и около помойки распределяют. И так три-четыре раза в неделю, — прокомментировала автор видео.



На видео запечатлено, как мужчины и несколько собак выстраиваются в своеобразную очередь и им передают продукты в пакетах и коробках. В этот же момент на месте для разгрузки товара стоит машина компании «Зеленый луг».