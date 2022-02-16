«И так три-четыре раза в неделю»: сибирячка засняла на видео толпу, которой магазин раздает просрочку

У магазина по адресу Вертковская, 35 в Новосибирске несколько раз в неделю раздают просроченные продукты. Об этом сообщили «Вести.Новосибирск» со ссылкой на местную жительницу.
— Человек 9, наверное. Просрочку вытащили, а сейчас будут в сумки укладывать. К помойке кладут и около помойки распределяют. И так три-четыре раза в неделю, — прокомментировала автор видео.
На видео запечатлено, как мужчины и несколько собак выстраиваются в своеобразную очередь и им передают продукты в пакетах и коробках. В этот же момент на месте для разгрузки товара стоит машина компании «Зеленый луг».
Рядом с магазином находится парикмахерская «Сияние». Как рассказала НГС ее сотрудница Оксана, они тоже часто наблюдают за раздачей.
— Постоянно наблюдаем, но всё спокойно. Мне они не мешают. Это не сильно благополучные товарищи, — рассказала Оксана. Она предположила, что там большинство — пьющие люди.
В компании «Зеленый луг», чья машина попала в кадр, объяснили НГС, что их автомобиль к раздаче продуктов никакого отношения не имеет.
— У нас не возят просрочку. У нас все машины ездят с санитарными книжками, привозят продукцию и отгружают в магазины, — уточнили в компании.
По данным 2ГИС, по адресу Вертковская, 35/1 расположены магазины «Магнит», Fix Price и «
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