5 февраля суббота
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 1/10
usd 76.05
eur 87.12
Тема дняОтменили изоляцию для контактировавших с COVID
Все новости
Все новости

По Новосибирску на капоте «Волги» катается голый мужчина — полиция начала расследование

Обнаженного мужчину снимал другой пассажир

9 203
117Обсудить

Поделиться

Машина проделала довольно длинный путь

Машина проделала довольно длинный путь

Поделиться

Сегодня днем, 5 февраля, по Новосибирску разъезжал голый мужчина на капоте «Волги». Происходящее сняли на видео очевидцы. Автомобиль сначала проехал по улице Кропоткина, затем по Ипподромской магистрали. В кадр попал ТЦ «Атриум».

— Он без трусов! Такого я еще не видела! — комментирует женщина за кадром.

В полиции сообщили, что заявлений по этому поводу не поступало.

В ГИБДД утонили, что водитель нарушил правила перевозки пассажиров.

— Запрещено перевозить людей вне кабины легкового автомобиля. Этот пункт нарушается водителями хоть и нечасто, но достаточно регулярно. Любители экстрима пытаются перевозить пассажиров и в багажнике, и на крыше автомобиля и на капоте. В данном случае водитель нарушил п. 22.8 ПДД РФ. За административное правонарушение предусмотрен штраф в размере 1 тысячи рублей. По данному факту проводится административное расследование, — рассказала НГС инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД РФ по Новосибирску Юлия Бондаренко.

По данным из открытых источников, автомобиль ГАЗ-3110 «Волга» зарегистрирован на 59-летнего мужчину в Алтайском крае.

Голые граждане время от времени будоражат спокойствие новосибирцев. В начале января голый парень разгромил ломбард на Первомайке. А летом в Кольцово голый мужчина затащил гуляющих детей в лес — одному удалось убежать.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ12
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

голый мужчина
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter