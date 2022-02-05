По Новосибирску на капоте «Волги» катается голый мужчина — полиция начала расследование

Сегодня днем, 5 февраля, по Новосибирску разъезжал голый мужчина на капоте «Волги». Происходящее сняли на видео очевидцы. Автомобиль сначала проехал по улице Кропоткина, затем по Ипподромской магистрали. В кадр попал ТЦ «Атриум».
— Он без трусов! Такого я еще не видела! — комментирует женщина за кадром.
В полиции сообщили, что заявлений по этому поводу не поступало.
В ГИБДД утонили, что водитель нарушил правила перевозки пассажиров.
— Запрещено перевозить людей вне кабины легкового автомобиля. Этот пункт нарушается водителями хоть и нечасто, но достаточно регулярно. Любители экстрима пытаются перевозить пассажиров и в багажнике, и на крыше автомобиля и на капоте. В данном случае водитель нарушил п. 22.8 ПДД РФ. За административное правонарушение предусмотрен штраф в размере 1 тысячи рублей. По данному факту проводится административное расследование, — рассказала НГС инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД РФ по Новосибирску Юлия Бондаренко.
По данным из открытых источников, автомобиль ГАЗ-3110 «Волга» зарегистрирован на
Голые граждане время от времени будоражат спокойствие новосибирцев. В начале января голый парень разгромил ломбард на Первомайке. А летом в Кольцово голый мужчина затащил гуляющих детей в лес — одному удалось убежать.