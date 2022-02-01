Сотрудницу полиции окружила толпа возле миграционного центра — бурный конфликт заметили очевидцы

Сегодня днем, 1 февраля, возле отдела по вопросам миграции Ленинского района Новосибирска на улице Костычева, 14 собралась толпа. В какой-то момент между посетителями центра и сотрудницей полиции развернулся конфликт.
— Я стал случайным свидетелем разборок мигрантов и сотрудника в форме полиции рядом с миграционным центром на Костычева, 14. Мигранты отбивали своих «коллег по цеху». Окружили со всех сторон и прут на одну полицейскую. Потом толпа рассосалась, — рассказал НГС житель Ленинского района Кирилл.
В пресс-службе регионального МВД уточнили, что заявлений в полицию по этому поводу не поступало.
— Недопонимание между гражданами и сотрудниками полиции было улажено на месте, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В 2021 году в Новосибирскую область приехало больше 140 тысяч иностранцев. Мы сообщали, из каких стран они чаще всего приезжают и в каких школах обучаются дети мигрантов.