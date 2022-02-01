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Сотрудницу полиции окружила толпа возле миграционного центра — бурный конфликт заметили очевидцы

В МВД заявили, что недопонимание было устранено

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В какой-то момент одна из сотрудниц осталась наедине с толпой

В какой-то момент одна из сотрудниц осталась наедине с толпой

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Сегодня днем, 1 февраля, возле отдела по вопросам миграции Ленинского района Новосибирска на улице Костычева, 14 собралась толпа. В какой-то момент между посетителями центра и сотрудницей полиции развернулся конфликт.

— Я стал случайным свидетелем разборок мигрантов и сотрудника в форме полиции рядом с миграционным центром на Костычева, 14. Мигранты отбивали своих «коллег по цеху». Окружили со всех сторон и прут на одну полицейскую. Потом толпа рассосалась, — рассказал НГС житель Ленинского района Кирилл.

По словам очевидца, до драки не дошло, но разговоры велись на повышенных тонах, раздавались крики, люди спорили

По словам очевидца, до драки не дошло, но разговоры велись на повышенных тонах, раздавались крики, люди спорили

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В итоге сотрудница полиции зашла в здание с частью мигрантов, остальные быстро разошлись, уточнил очевидец

В итоге сотрудница полиции зашла в здание с частью мигрантов, остальные быстро разошлись, уточнил очевидец

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В пресс-службе регионального МВД уточнили, что заявлений в полицию по этому поводу не поступало.

— Недопонимание между гражданами и сотрудниками полиции было улажено на месте, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В 2021 году в Новосибирскую область приехало больше 140 тысяч иностранцев. Мы сообщали, из каких стран они чаще всего приезжают и в каких школах обучаются дети мигрантов.

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