Более 140 тысяч иностранцев въехали в Новосибирскую область с начала 2021 года

За неполный 2021 год на миграционный учет в регионе встали более 140 тысяч иностранцев. Это больше, чем за весь предыдущий год (в 2020 году в регион прибыли 130 тысяч иностранцев).
— За третий квартал 2021 года на миграционный учет по месту пребывания в Новосибирске и Новосибирской области поставлено более 11 тысяч несовершеннолетних иностранных граждан, — добавили в ведомстве.
В департаменте образования мэрии Новосибирска перечислили шесть городских школ, где учится наибольшее количество детей, имеющих гражданство других государств. Это школы
Чаще всего мигранты приезжают из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и Азербайджана.
В сентябре этого года в Волочаевском жилмассиве компания подростков начала нападать на других детей. Пострадавших двое — это