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Более 140 тысяч иностранцев въехали в Новосибирскую область с начала 2021 года

Из каких стран они чаще всего приезжают? И в каких школах обучаются дети мигрантов?

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Как правило, большинство иностранцев приезжают в Новосибирскую область из соседних среднеазиатских государств

Как правило, большинство иностранцев приезжают в Новосибирскую область из соседних среднеазиатских государств

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За неполный 2021 год на миграционный учет в регионе встали более 140 тысяч иностранцев. Это больше, чем за весь предыдущий год (в 2020 году в регион прибыли 130 тысяч иностранцев).

— За третий квартал 2021 года на миграционный учет по месту пребывания в Новосибирске и Новосибирской области поставлено более 11 тысяч несовершеннолетних иностранных граждан, — добавили в ведомстве.

В департаменте образования мэрии Новосибирска перечислили шесть городских школ, где учится наибольшее количество детей, имеющих гражданство других государств. Это школы № 66 (на Хилокской в Ленинском районе), № 71 (Волочаевский жилмассив, Дзержинский район), № 77 (в микрорайоне Аэропорт, Заельцовский район), № 87 (Волочаевский жилмассив, Дзержинский район), № 194 (Восточный жилмассив, Октябрьский район) и № 198 (на Палласа в Кировском районе).

Чаще всего мигранты приезжают из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и Азербайджана.

В сентябре этого года в Волочаевском жилмассиве компания подростков начала нападать на других детей. Пострадавших двое — это 17-летний Илья, вступившийся за младшего школьника, и 12-летний мальчик, отбитый взрослыми от озверевших подростков. При этом местные винят детей приезжих, которые сбиваются в компании и нападают на тех, кто слабее.

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МВДмигрантымиграционный учет
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