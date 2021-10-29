Более 140 тысяч иностранцев въехали в Новосибирскую область с начала 2021 года

За неполный 2021 год на миграционный учет в регионе встали более 140 тысяч иностранцев. Это больше, чем за весь предыдущий год (в 2020 году в регион прибыли 130 тысяч иностранцев).

— За третий квартал 2021 года на миграционный учет по месту пребывания в Новосибирске и Новосибирской области поставлено более 11 тысяч несовершеннолетних иностранных граждан, — добавили в ведомстве.

