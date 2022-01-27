Туристка из Новосибирска выпала с четвертого этажа сочинского пансионата

Утром в четверг, 27 января, 30-летняя туристка из Новосибирска выпала с четвертого этажа пансионата «Аквамарин», который находится в Сочи. Ее нашли на козырьке здания.
— Прибыв на место происшествия, сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда, используя трехколенную раздвижную лестницу, поднялись к пострадавшей. На месте уже находился врач скорой помощи, который сделал девушке внутримышечные инъекции с обезболивающими препаратами, а также зафиксировал шейный отдел позвоночника воротником Шанца. После этого спасатели на анатомических носилках «Ферно», с применением альпинистского снаряжения, эвакуировали пострадавшую через окно внутрь помещения, — сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда.
Пострадавшую доставили в больницу. Предварительно установлено, что она получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом правой бедренной кости и переломы костей таза. Известно, что девушка приехала в Сочи только вчера.
На прошлой неделе человек выпал из окна 10-этажки в ЖК «Просторный» в Новосибирске.