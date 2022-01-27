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Людей эвакуировали из торгового центра в Октябрьском районе

Предполагается, что туда поступило сообщение о минировании

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На месте дежурили машины экстренных служб

На месте дежурили машины экстренных служб

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Сегодня утром, 27 января, в Октябрьском районе Новосибирска прошла эвакуация из торгового центра «Лазурный» на улице Высоцкого. Это произошло около 06:00.

— У торгового центра есть гаражи, пошел с товарищем за машиной. И увидел, что рядом стояли скорая, машина МЧС, полицейская машина, кинологи. Подошел, спросил, что случилось. Мне ответили, что поступил сигнал о минировании ТЦ. Кинологи обследовали, — рассказал НГС один из очевидцев происшествия Андрей.

По словам новосибирца, к 06:50 на месте оставалась только машина полиции. НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД, чтобы получить комментарий об инциденте. На момент публикации ответ не поступил. По телефону торгового центра на звонок не ответили. По данным сервиса 2ГИС, «Лазурный» открывается в 10:00.

Накануне сообщения о минировании поступили в мэрию Новосибирска, оперный театр и вокзал. Они оказались ложными.

На прошлой неделе в городе сообщения о минированиях поступили в школы и другие учебные учреждения. Вскоре стало известно, что написали в письмах, которые стали поводом для эвакуации.

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Октябрьский районторговый центрэвакуация
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