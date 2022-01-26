В Южно-Чемском водитель иномарки сбил подростка, который выбежал на дорогу

Вечером в среду, 26 января, на Виктора Шевелева в Новосибирске водитель сбил подростка, который выбежал на дорогу.
— В 18 часов 50 минут водитель 1992 года рождения на автомобиле Daewoo Nexia двигался по проезду без названия со стороны улицы
Пострадавшим оказался 13-летний мальчик. С телесными повреждениями его увезли в больницу. На месте ДТП работает экипаж ДПС. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Сегодня днем в Октябрьском районе водитель иномарки сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.