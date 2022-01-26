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В Южно-Чемском водитель иномарки сбил подростка, который выбежал на дорогу

13-летнего пострадавшего увезли в больницу

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ДТП произошло около 18 часов 50 минут

ДТП произошло около 18 часов 50 минут

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Вечером в среду, 26 января, на Виктора Шевелева в Новосибирске водитель сбил подростка, который выбежал на дорогу.

— В 18 часов 50 минут водитель 1992 года рождения на автомобиле Daewoo Nexia двигался по проезду без названия со стороны улицы В. Шевелева в сторону улицы 13-й Бронный переулок. В пути следования, у дома № 3 по улице В. Шевелева, допустил наезд на пешехода, который выбежал на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, — сообщили в городской Госавтоинспекции.

Пострадавшим оказался 13-летний мальчик. С телесными повреждениями его увезли в больницу. На месте ДТП работает экипаж ДПС. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Сегодня днем в Октябрьском районе водитель иномарки сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

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ГИБДДДТПсбил подростка
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