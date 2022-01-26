На Кирова водитель «Мицубиси» сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе

Днем в среду, 26 января, в Октябрьском районе водитель иномарки сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
— Водитель 1988 года рождения на автомобиле Mitsubishi Delica двигался по улице Кирова со стороны улицы Грибоедова в сторону улицы Автогенной. У дома № 194 по улице Кирова совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.
Девочку-подростка доставили в больницу. Характер ее травм уточняется. На месте ДТП работает экипаж ДПС. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Накануне в Октябрьском районе произошел подобный случай. 24-летний водитель «Тойоты» сбил 13-летнего мальчика.