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На Кирова водитель «Мицубиси» сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе

Подростка увезли в больницу

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ДТП произошло в районе 16:20

ДТП произошло в районе 16:20

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Днем в среду, 26 января, в Октябрьском районе водитель иномарки сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

— Водитель 1988 года рождения на автомобиле Mitsubishi Delica двигался по улице Кирова со стороны улицы Грибоедова в сторону улицы Автогенной. У дома № 194 по улице Кирова совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

Девочку-подростка доставили в больницу. Характер ее травм уточняется. На месте ДТП работает экипаж ДПС. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Накануне в Октябрьском районе произошел подобный случай. 24-летний водитель «Тойоты» сбил 13-летнего мальчика.

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ДТПавариясбил подростка
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