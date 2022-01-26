Сибиряк на скорости 100 км/ч сбил двух пешеходов, один из них умер. Что решил суд

В городе Барабинске Новосибирской области суд приговорил к 7 годам лишения свободы Кирилла Пучкова, которого признали виновным в смертельной аварии. 22 мая 2021 года парень сбил двух пешеходов, один из них погиб.
— Пучков в состоянии опьянения, без водительского удостоверения и навыков вождения управлял автомобилем марки ВАЗ-21063, двигался по проезжей части улицы Центральной в селе Таскаево Барабинского района. В процессе движения Пучков нарушил правила дорожного движения, развил скорость автомобиля до 100 км/ч и наехал на двух пешеходов, — сообщил старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.
Один из пострадавших скончался на месте от полученных травм. Второй получил тяжкий вред здоровью. После наезда Кирилл Пучков скрылся.
19-летнего парня признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью, смерть человека по неосторожности (пункты «а», «б», ч. 4 ст. 264 УК РФ).
Кирилла Пучкова приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ему на три года запретили управлять транспортным средством. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в Новосибирске вынесли приговор водителю, который насмерть сбил женщину на Красном проспекте. Его приговорили к лишению свободы на 5,5 года.