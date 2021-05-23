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В НСО водитель сбил двух пешеходов и скрылся с места происшествия. Один из них погиб

Второй пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами

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Сотрудники полиции оперативно задержали водителя

Сотрудники полиции оперативно задержали водителя

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В Новосибирской области водитель сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП

В Барабинском районе Новосибирской области водитель сбил двух пешеходов и скрылся с места происшествия. Один из них погиб.

18-летний водитель легкового автомобиля ВАЗ-2106 двигался по улице Центральной села Таскаево и напротив дома № 77 выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на 2 пешеходов, которые двигались в попутном направлении по левой полосе движения автомобиля. После совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В результате ДТП один из пострадавших — 23-летний мужчина — от полученных травм скончался в машине скорой помощи, а второй — 18-летний молодой человек — с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

— В течение нескольких часов инспекторы ГИБДД совместно с сотрудниками полиции задержали гражданина, совершившего наезд на пешеходов. Как установили сотрудники полиции, гражданин не имел прав на управление транспортным средством, — уточнили в пресс-службе.

Следователь МО МВД России «Барабинский» возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводится расследование, добавили в полиции.

Ранее мы писали о том, что мужчина на автомобиле Lada сбил девушку на пешеходном переходе в Академгородке возле ТЦ «Эдем».

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Барабинский районДТПпешеходный переходполициясмерть
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