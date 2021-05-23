В НСО водитель сбил двух пешеходов и скрылся с места происшествия. Один из них погиб

В Барабинском районе Новосибирской области водитель сбил двух пешеходов и скрылся с места происшествия. Один из них погиб.



— 18-летний водитель легкового автомобиля ВАЗ-2106 двигался по улице Центральной села Таскаево и напротив дома № 77 выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на 2 пешеходов , которые двигались в попутном направлении по левой полосе движения автомобиля. После совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.