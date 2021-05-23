В НСО водитель сбил двух пешеходов и скрылся с места происшествия. Один из них погиб

В Новосибирской области водитель сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП
В Барабинском районе Новосибирской области водитель сбил двух пешеходов и скрылся с места происшествия. Один из них погиб.
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В результате ДТП один из пострадавших —
— В течение нескольких часов инспекторы ГИБДД совместно с сотрудниками полиции задержали гражданина, совершившего наезд на пешеходов. Как установили сотрудники полиции, гражданин не имел прав на управление транспортным средством, — уточнили в пресс-службе.
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