«Видит бог, я не хотел этого»: вынесли приговор пьяному водителю Range Rover, сбившему насмерть женщину

Суд отправил в колонию виновника смертельного ДТП на Красном проспекте
В Центральном районном суде 28 октября вынесли обвинительный приговор по делу о громком ДТП на Красном проспекте. Зимой водитель Range Rover — 29-летний Аюр Хайдаков — сбил насмерть женщину, которая переходила дорогу по «зебре», после чего сбежал с места происшествия и отправился в гостиницу продолжать пьянку.
56-летнюю женщину от удара отбросило на пару десятков метров. Она погибла на месте.
За несколько часов до трагедии Аюр Хайдаков гулял в ночном клубе, где познакомился с 21-летней Татьяной. Вместе они выпили, после чего отправились колесить по Новосибирску. После ДТП Аюр Хайдаков решил замести следы. Машину он бросил неподалеку, вызвал такси, но водитель не стал везти пьяную пару. Добравшись на попутке до дома, Аюр переоделся, собрал вещи и снял номер в гостинице в Октябрьском районе, рассчитывая вскоре уехать в Бурятию. Но в гостиницу нагрянули полицейские.
— Сначала Хайдаков отказывался от пояснений по делу, сославшись на статью 51 Конституции РФ, но в ходе судебного следствия полностью признал вину. Сторона обвинения запросила наказание в виде 6 лет 6 месяцев колонии общего режима и лишения прав управления транспортом на 3 года,— сообщила НГС помощник прокурора Центрального района Екатерина Кукченко.
У погибшей женщины остались два сына, они признаны пострадавшими по уголовному делу.
— Он прислал пару писем сыну женщины с извинениями. Писал: «Видит бог, я не хотел этого». Теория его такая, что он вроде как сделал это не специально. Но прощения ему со стороны близких нет, с его стороны было нарушено всё что можно. Экспертизой установлено, что было двукратное превышение скорости, он 100% мог избежать столкновения, но не сделал этого, а скрылся. Он ехал с какой-то стриптизершей, был пьяный, — рассказывал ранее корреспонденту НГС родственник семьи погибшей.
Суд признал Хайдакова виновным в нарушении пунктов «а» и «б» части 4 статьи 264 УК «Управление транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Мужчине назначено наказание в виде 5 с половиной лет колонии общего режима с лишением прав управления транспортом на 2 с половиной года. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.
11 октября в Дзержинском районе Новосибирска водитель скорой помощи сбил насмерть 7-летнюю девочку, которая шла по тротуару в музыкальную школу. Машина в момент ДТП двигалась задним ходом.