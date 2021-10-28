«Видит бог, я не хотел этого»: вынесли приговор пьяному водителю Range Rover, сбившему насмерть женщину

За несколько часов до трагедии Аюр Хайдаков гулял в ночном клубе, где познакомился с 21-летней Татьяной. Вместе они выпили, после чего отправились колесить по Новосибирску. После ДТП Аюр Хайдаков решил замести следы. Машину он бросил неподалеку, вызвал такси, но водитель не стал везти пьяную пару. Добравшись на попутке до дома, Аюр переоделся, собрал вещи и снял номер в гостинице в Октябрьском районе, рассчитывая вскоре уехать в Бурятию. Но в гостиницу нагрянули полицейские.