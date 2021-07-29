«Ехал со стриптизершей, был пьяный»: суд начал рассматривать громкое дело о смертельном ДТП в центре Новосибирска

14 мая прошло первое судебное заседание, ближайшее заседание, по данным Центрального районного суда, пройдет 2 августа. Мужчину судят по пп. а , б ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Пп. а, б ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение пьяным водителем правил дорожного движения или эксплуатации автомобиля, повлекшее по неосторожности смерть человека и сопряженное с оставлением места его совершения) предусматривают лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

— Он по-прежнему сидит в СИЗО. Прислал пару писем сыну женщины с извинениями. Писал: «Видит бог, я не хотел этого». Теория его такая, что он вроде как сделал это не специально. Но прощения ему со стороны близких нет, с его стороны было нарушено всё что можно. Экспертизой установлено, что у него двукратное превышение скорости, экспертизой установлено, что он 100% мог избежать столкновения, но не сделал этого, а скрылся. Он ехал с какой-то стриптизершей, он был пьяный, — рассказал корреспонденту НГС родственник семьи погибшей.