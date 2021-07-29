«Ехал со стриптизершей, был пьяный»: суд начал рассматривать громкое дело о смертельном ДТП в центре Новосибирска

Дело о смертельном ДТП с Range Rover в центре Новосибирска дошло до суда
До суда дошло резонансное дело о смертельном ДТП, произошедшем в центре Новосибирска 9 января. Водитель Range Rover ранним утром сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу на площади Ленина.
Женщина скончалась на месте, водитель скрылся с места преступления, а свой автомобиль бросил недалеко от пешеходного перехода — на пересечении ближайших улиц. Через несколько часов полиция нашла виновника ДТП, которым оказался
14 мая прошло первое судебное заседание, ближайшее заседание, по данным Центрального районного суда, пройдет 2 августа. Мужчину судят по
Пп. а, б ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение пьяным водителем правил дорожного движения или эксплуатации автомобиля, повлекшее по неосторожности смерть человека и сопряженное с оставлением места его совершения) предусматривают лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
— Он по-прежнему сидит в СИЗО. Прислал пару писем сыну женщины с извинениями. Писал: «Видит бог, я не хотел этого». Теория его такая, что он вроде как сделал это не специально. Но прощения ему со стороны близких нет, с его стороны было нарушено всё что можно. Экспертизой установлено, что у него двукратное превышение скорости, экспертизой установлено, что он 100% мог избежать столкновения, но не сделал этого, а скрылся. Он ехал с какой-то стриптизершей, он был пьяный, — рассказал корреспонденту НГС родственник семьи погибшей.
По его словам, адвокат обвиняемого встречался с пострадавшей стороной. На встречах шла речь о готовности водителя выплатить компенсацию. Близкие погибшей не отказывались от компенсации, однако заявили, что даже при условии получения денег не станут просить суд о смягчении приговора. Родственник добавил, что никаких денег семья погибшей женщины так и не получила.
— Что касается наказания, всё зависит от того, сколько будет просить прокурор. Думаю, обвиняемому, скорее всего, попросят лет 7–8. А дадут немножко меньше. Из смягчающих обстоятельств у этого мужчины — это то, что он платит какие-то алименты своему ребенку, — отметил родственник.
В Новосибирске подготовлено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя «Тойоты-РАВ4», который спровоцировал 4 июня смертельную аварию на дамбе ГЭС. В тот день после столкновения водитель второго автомобиля — ВАЗ-21065 — от полученных травм скончался на месте.