На дамбе ГЭС в ДТП погиб водитель «шестерки»

Вечером 4 июня на дамбе ГЭС произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобили Toyota RAV 4 и ВАЗ-2106 . От полученных травм водитель «шестерки» 1971 года рождения скончался на месте происшествия. Известно, что за рулем иномарки находился водитель 1978 года рождения.

— В 22:20 на дамбе ГЭС при движении со стороны Русской в сторону Софийской улицы автомобиль Toyota RAV 4 под управлением водителя 1978 года рождения столкнулся с ВАЗ-2106 , который следовал по встречному направлению. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель 1971 года рождения от полученных травм скончался на месте. На месте работает экипаж ГИБДД. Обстоятельства ДТП уточняются, — сообщила инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Татьяна Зверева.