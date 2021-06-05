5 июня суббота
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 0/10
usd 73.27
eur 88.75
Тема дняОсвободили полицейского, застрелившего 19-летнего

Все новости

Все новости

На дамбе ГЭС в ДТП погиб водитель «шестерки»

Автомобиль столкнулся с ехавшей навстречу «Тойотой»

721
3Обсудить

Поделиться

Вечером 4 июня столкнулись автомобили <nobr class="_">Toyota RAV 4</nobr> и ВАЗ-2106

Вечером 4 июня столкнулись автомобили Toyota RAV 4 и ВАЗ-2106

Поделиться

Водитель «шестерки» погиб при столкновении с «Тойотой» в Новосибирске

Вечером 4 июня на дамбе ГЭС произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобили Toyota RAV 4 и ВАЗ-2106. От полученных травм водитель «шестерки» 1971 года рождения скончался на месте происшествия. Известно, что за рулем иномарки находился водитель 1978 года рождения.

— В 22:20 на дамбе ГЭС при движении со стороны Русской в сторону Софийской улицы автомобиль Toyota RAV 4 под управлением водителя 1978 года рождения столкнулся с ВАЗ-2106, который следовал по встречному направлению. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель 1971 года рождения от полученных травм скончался на месте. На месте работает экипаж ГИБДД. Обстоятельства ДТП уточняются, — сообщила инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Татьяна Зверева.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

дамба ГЭСсмертельное ДТП
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...