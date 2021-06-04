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Водителя зажало в салоне при жестком столкновении двух иномарок в Бердске — его извлекали спасатели

Мужчина получил переломы

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Водитель не справился с управлением и авто вынесло на встречку

Водитель не справился с управлением и авто вынесло на встречку

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Вечером 4 июня в Бердске на улице Ленина, 1 столкнулись два автомобиля. «Тойота» двигалась со стороны центра. В какой-то момент водитель не справился с управлением и авто вынесло на встречку, где в него врезался Honda CR-V.

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В результате водителя «Тойоты» зажало в салоне. Мужчине потребовалась помощь спасателей.

— На место ДТП выезжали силы пожарно-спасательной части Бердска и спасатели бердского пожарно-спасательного отряда. Они осуществили деблокировку пострадавшего, — сообщил НГС руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Мужчина получил переломы. Скорая увезла пострадавшего в больницу.

Иногда во время ДТП водители и пассажиры становятся заложниками своих автомобилей. И такие случаи — не редкость. Так, в начале мая на Фабричной столкнулись три автомобиля — одну из пассажирок зажало в салоне. Ее извлекали спасатели МАСС.

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ДТПвстречказажало в салоне
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