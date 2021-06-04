Водителя зажало в салоне при жестком столкновении двух иномарок в Бердске — его извлекали спасатели

Вечером 4 июня в Бердске на улице
В результате водителя «Тойоты» зажало в салоне. Мужчине потребовалась помощь спасателей.
— На место ДТП выезжали силы пожарно-спасательной части Бердска и спасатели бердского пожарно-спасательного отряда. Они осуществили деблокировку пострадавшего, — сообщил НГС руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
Мужчина получил переломы. Скорая увезла пострадавшего в больницу.
Иногда во время ДТП водители и пассажиры становятся заложниками своих автомобилей. И такие случаи — не редкость. Так, в начале мая на Фабричной столкнулись три автомобиля — одну из пассажирок зажало в салоне. Ее извлекали спасатели МАСС.