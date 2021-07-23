До суда дошло дело о смертельном ДТП на дамбе ГЭС — обвиняют водителя «Тойоты РАВ 4»

В Новосибирске подготовлено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя «Тойоты РАВ 4», который спровоцировал 4 июня смертельную аварию на дамбе ГЭС. В тот день после столкновения водитель второго автомобиля — ВАЗ-21065 — от полученных травм скончался на месте.

Водителя «Тойоты РАВ 4» обвиняют по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, находящемся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 4 июня водитель «Тойоты РАВ 4», находясь в состоянии опьянения, двигался со скоростью не более 40 км/ч в направлении от улицы Плотинной к улице Новоморской в Советском районе.