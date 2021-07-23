До суда дошло дело о смертельном ДТП на дамбе ГЭС — обвиняют водителя «Тойоты РАВ 4»

В Новосибирске до суда дошло дело о смертельном ДТП на дамбе ГЭС
В Новосибирске подготовлено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя «Тойоты РАВ 4», который спровоцировал 4 июня смертельную аварию на дамбе ГЭС. В тот день после столкновения водитель второго автомобиля — ВАЗ-21065 — от полученных травм скончался на месте.
Водителя «Тойоты РАВ 4» обвиняют по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, находящемся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
По версии следствия, 4 июня водитель «Тойоты РАВ 4», находясь в состоянии опьянения, двигался со скоростью не более 40 км/ч в направлении от улицы Плотинной к улице Новоморской в Советском районе.
— В пути следования водитель автомобиля «Тойота РАВ 4» отвлекся, потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21065. В результате водитель «шестерки» потерял управление, выехал на обочину, где произошло опрокидывание его автомобиля, — передают в прокуратуре города Новосибирска.
Последствия смертельной аварии попали на видео.
Как сообщили в прокуратуре, водитель «Тойота РАВ 4» признал вину в полном объеме и раскаялся.
— По возмещению ущерба гражданский иск не заявлен. По делу признан потерпевшим племянник, который передал погибшему водителю в пользование этот автомобиль, — добавили в ведомстве.
Уголовное дело будет рассматривать Советский районный суд.
В июле сотрудники прокуратуры также утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя «Фольксвагена-Поло», который спровоцировал 24 мая смертельную аварию на Большевистской. В тот день после столкновения второй автомобиль — «Тойота-Венза» — перевернулся пять раз, в том числе в воздухе. От полученных травм водитель «Тойоты» скончался.