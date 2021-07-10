До суда дошло дело о смертельном ДТП, во время которого «Тойота» пять раз перевернулась на Большевистской

По версии следствия, около 16:00 «Фольксваген» двигался по улице Большевистской в направлении от улицы Добролюбова к улице Выборной.

— В пути следования водитель «Фольксвагена» не проявил должной внимательности и нарушил ПДД: при выключенном сигнале в дополнительной секции светофора, запрещающем движение налево, повернул с левой полосы вправо на улицу Инюшенскую. При этом он не занял заблаговременно соответствующее крайнее правое положение на проезжей части. Таким образом водитель «Фольксвагена» создал помеху «Тойоте», в результате чего произошло столкновение с указанным автомобилем, — передают в прокуратуре города Новосибирска.

Момент аварии попал на запись регистратора. На кадрах видно, что «Тойота» перевернулась пять раз, в том числе и в воздухе, снесла ограждения и приземлилась.