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До суда дошло дело о смертельном ДТП, во время которого «Тойота» пять раз перевернулась на Большевистской

У погибшего водителя остались жена и двое детей

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Уголовное дело будет рассматривать Октябрьский районный суд

Уголовное дело будет рассматривать Октябрьский районный суд

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В Новосибирске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя «Фольксвагена-Поло», который спровоцировал 24 мая смертельную аварию на Большевистской. В тот день после столкновения второй автомобиль — «Тойота-Венза» — перевернулся пять раз, в том числе в воздухе. От полученных травм водитель «Тойоты» скончался.

Водителя «Фольксвагена» обвиняют по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, около 16:00 «Фольксваген» двигался по улице Большевистской в направлении от улицы Добролюбова к улице Выборной.

— В пути следования водитель «Фольксвагена» не проявил должной внимательности и нарушил ПДД: при выключенном сигнале в дополнительной секции светофора, запрещающем движение налево, повернул с левой полосы вправо на улицу Инюшенскую. При этом он не занял заблаговременно соответствующее крайнее правое положение на проезжей части. Таким образом водитель «Фольксвагена» создал помеху «Тойоте», в результате чего произошло столкновение с указанным автомобилем, — передают в прокуратуре города Новосибирска.

Момент аварии попал на запись регистратора. На кадрах видно, что «Тойота» перевернулась пять раз, в том числе и в воздухе, снесла ограждения и приземлилась.

— От удара автомобиль «Тойота» наехал на бордюр, затем выехал на тротуар, где остановился. В результате ДТП водителю указанного автомобиля причинены тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался, — рассказали в прокуратуре.

Как сообщили в прокуратуре, водитель «Фольксвагена» признал свою вину и раскаялся. Он планирует возместить потерпевшим моральный вред, сейчас занимается поиском денежных средств. У водителя «Тойоты» остались супруга и двое детей. Уголовное дело будет рассматривать Октябрьский районный суд.

8 июля в Академгородке Audi Q7 насмерть сбил 5-летнего мальчика на самокате. 9 июля полиция возбудила на водителя уголовное дело, мы узнали у юриста, что ему грозит.

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Большевистскаяаварияуголовное делопрокуратурасуд
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