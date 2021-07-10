До суда дошло дело о смертельном ДТП, во время которого «Тойота» пять раз перевернулась на Большевистской

В Новосибирске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя «Фольксвагена-Поло», который спровоцировал
Водителя «Фольксвагена» обвиняют по
По версии следствия, около 16:00 «Фольксваген» двигался по улице Большевистской в направлении от улицы Добролюбова к улице Выборной.
— В пути следования водитель «Фольксвагена» не проявил должной внимательности и нарушил ПДД: при выключенном сигнале в дополнительной секции светофора, запрещающем движение налево, повернул с левой полосы вправо на улицу Инюшенскую. При этом он не занял заблаговременно соответствующее крайнее правое положение на проезжей части. Таким образом водитель «Фольксвагена» создал помеху «Тойоте», в результате чего произошло столкновение с указанным автомобилем, — передают в прокуратуре города Новосибирска.
Момент аварии попал на запись регистратора. На кадрах видно, что «Тойота» перевернулась пять раз, в том числе и в воздухе, снесла ограждения и приземлилась.
— От удара автомобиль «Тойота» наехал на бордюр, затем выехал на тротуар, где остановился. В результате ДТП водителю указанного автомобиля причинены тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался, — рассказали в прокуратуре.
Как сообщили в прокуратуре, водитель «Фольксвагена» признал свою вину и раскаялся. Он планирует возместить потерпевшим моральный вред, сейчас занимается поиском денежных средств. У водителя «Тойоты» остались супруга и двое детей. Уголовное дело будет рассматривать Октябрьский районный суд.
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