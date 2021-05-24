«Тойота» перевернулась в воздухе после столкновения с «Фольксвагеном» — видео со смертельной аварией

Сегодня днем, 24 мая, в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись автомобили Volkswagen Polo и Toyota Venza. Один из водителей погиб.



— В 16:50 автомобиль Volkswagen Polo двигался по улице Большевистской со стороны Речного вокзала. На пересечении с улицей Днепрогэсовской, совершая правый поворот с левой полосы (со слов очевидцев), совершил столкновение с автомобилем Toyota Venza, который двигался в прямом направлении со стороны Речного вокзала в сторону Бугринского моста, — сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.