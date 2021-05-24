«Тойота» перевернулась в воздухе после столкновения с «Фольксвагеном» — видео со смертельной аварией

«Тойота» пять раз перевернулась на Большевистской после ДТП
Сегодня днем, 24 мая, в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись автомобили Volkswagen Polo и Toyota Venza. Один из водителей погиб.
— В 16:50 автомобиль Volkswagen Polo двигался по улице Большевистской со стороны Речного вокзала. На пересечении с улицей Днепрогэсовской, совершая правый поворот с левой полосы (со слов очевидцев), совершил столкновение с автомобилем Toyota Venza, который двигался в прямом направлении со стороны Речного вокзала в сторону Бугринского моста, — сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.
Момент аварии попал на запись регистратора. На кадрах видно, что один из автомобилей поворачивает с левой полосы вправо, после чего врезается в попутный кроссовер. В результате Toyota Venza перевернулась пять раз, в том числе и в воздухе, снесла ограждения и приземлилась на землю.
В аварии погиб 61-летний водитель Toyota Venza. 23-летнего мужчину, который был за рулем Volkswagen, доставили в больницу с травмами. На месте аварии работает экипаж ГИБДД, обстоятельства ДТП выясняются.
В начале мая на Красном проспекте в Новосибирске столкнулись автомобили «Тойота» и «КИА Рио». В аварии погиб 56-летний водитель. НГС выяснил обстоятельства этого ДТП, а также узнал, кем был погибший.