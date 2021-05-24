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«Тойота» перевернулась в воздухе после столкновения с «Фольксвагеном» — видео со смертельной аварией

В ДТП погиб водитель Toyota Venza, водитель второй машины оказался в больнице

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Автомобиль получил серьезные повреждения

Автомобиль получил серьезные повреждения

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«Тойота» пять раз перевернулась на Большевистской после ДТП

Сегодня днем, 24 мая, в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись автомобили Volkswagen Polo и Toyota Venza. Один из водителей погиб.

— В 16:50 автомобиль Volkswagen Polo двигался по улице Большевистской со стороны Речного вокзала. На пересечении с улицей Днепрогэсовской, совершая правый поворот с левой полосы (со слов очевидцев), совершил столкновение с автомобилем Toyota Venza, который двигался в прямом направлении со стороны Речного вокзала в сторону Бугринского моста, — сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.

На Большевистской собралась пробка

На Большевистской собралась пробка

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Момент аварии попал на запись регистратора. На кадрах видно, что один из автомобилей поворачивает с левой полосы вправо, после чего врезается в попутный кроссовер. В результате Toyota Venza перевернулась пять раз, в том числе и в воздухе, снесла ограждения и приземлилась на землю.

В аварии погиб 61-летний водитель Toyota Venza. 23-летнего мужчину, который был за рулем Volkswagen, доставили в больницу с травмами. На месте аварии работает экипаж ГИБДД, обстоятельства ДТП выясняются.

Автомобили снесли ограждения, которые стояли вдоль дороги

Автомобили снесли ограждения, которые стояли вдоль дороги

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В начале мая на Красном проспекте в Новосибирске столкнулись автомобили «Тойота» и «КИА Рио». В аварии погиб 56-летний водитель. НГС выяснил обстоятельства этого ДТП, а также узнал, кем был погибший.

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Большевистскаяаварияпогибший
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