Вслед за школами начали эвакуировать вузы и детские сады Новосибирска

Днем 19 января в Новосибирске начали эвакуировать студентов вузов, а также воспитанников нескольких детских садов.
Как сообщили в пресс-службе НГУ, на официальную почту вуза пришло анонимное письмо о минировании:
— Поступило анонимное сообщение о минировании. Все сотрудники, преподаватели и студенты были незамедлительно эвакуированы из учебных корпусов и общежитий в теплые помещения на прилегающей территории, в том числе ученики СУНЦ НГУ были эвакуированы в ДК «Академия». В настоящий момент информация передана в соответствующие органы безопасности, проверка всех зданий НГУ будет проведена с участием кинологов в самое ближайшее время. Учебные корпуса и общежития закрыты для входа до конца проверки, — сообщили в вузе.
Также читатели НГС сообщили в редакцию, что эвакуация коснулась и СГУПСа. Телефоны вуза на момент написания новости не отвечали.
Кроме того, очевидцы пишут об эвакуациях в садиках
Утром антитеррористическая комиссия региона сообщала, что по факту анонимных писем проводят проверку.
— Проводятся регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, — говорили в АТК.
Мы следим за волной эвакуаций в онлайн-трансляции. Первыми учеников начали выводить из школ в Первомайском районе.