Вслед за школами начали эвакуировать вузы и детские сады Новосибирска

Днем 19 января в Новосибирске начали эвакуировать студентов вузов, а также воспитанников нескольких детских садов.

Как сообщили в пресс-службе НГУ, на официальную почту вуза пришло анонимное письмо о минировании:

— Поступило анонимное сообщение о минировании. Все сотрудники, преподаватели и студенты были незамедлительно эвакуированы из учебных корпусов и общежитий в теплые помещения на прилегающей территории, в том числе ученики СУНЦ НГУ были эвакуированы в ДК «Академия». В настоящий момент информация передана в соответствующие органы безопасности, проверка всех зданий НГУ будет проведена с участием кинологов в самое ближайшее время. Учебные корпуса и общежития закрыты для входа до конца проверки, — сообщили в вузе.

