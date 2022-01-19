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Вслед за школами начали эвакуировать вузы и детские сады Новосибирска

Студентов вывели из учебных корпусов и общежитий

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Студенты НГУ идут по улице Пирогова

Студенты НГУ идут по улице Пирогова

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Днем 19 января в Новосибирске начали эвакуировать студентов вузов, а также воспитанников нескольких детских садов.

Как сообщили в пресс-службе НГУ, на официальную почту вуза пришло анонимное письмо о минировании:

— Поступило анонимное сообщение о минировании. Все сотрудники, преподаватели и студенты были незамедлительно эвакуированы из учебных корпусов и общежитий в теплые помещения на прилегающей территории, в том числе ученики СУНЦ НГУ были эвакуированы в ДК «Академия». В настоящий момент информация передана в соответствующие органы безопасности, проверка всех зданий НГУ будет проведена с участием кинологов в самое ближайшее время. Учебные корпуса и общежития закрыты для входа до конца проверки, — сообщили в вузе.

Также читатели НГС сообщили в редакцию, что эвакуация коснулась и СГУПСа. Телефоны вуза на момент написания новости не отвечали.

Кроме того, очевидцы пишут об эвакуациях в садиках № 18, 320 и 452.

Утром антитеррористическая комиссия региона сообщала, что по факту анонимных писем проводят проверку.

— Проводятся регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, — говорили в АТК.

Мы следим за волной эвакуаций в онлайн-трансляции. Первыми учеников начали выводить из школ в Первомайском районе.

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АТКбезопасностьминирования
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