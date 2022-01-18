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Лыжница врезалась в деревья при съезде с горы в Октябрьском районе — на помощь вызвали спасателей

Девушке помогли муж и работник горнолыжного клуба

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Пострадавшую пришлось вывозить на снегоходе

Пострадавшую пришлось вывозить на снегоходе

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Вчера днем, 17 января, в Новосибирске на территории горнолыжного клуба на Ключ-Камышенском плато девушка получила травмы, когда спускалась с горы на лыжах.

Вызов спасателям поступил в 13:15.

— Девушка не справилась с управлением лыжами и съехала с горы в деревья, расположенные возле реки Иня, получив травму головы. Прибыв на место, спасатели выяснили, что девушке на помощь пришли ее муж и работник горнолыжного клуба, который на снегоходе помог девушке выбраться из труднодоступного места, кустов и снега, — говорится в сообщении спасателей «МАСС» в группе во «ВКонтакте».

23-летнюю пострадавшую проводили до машины скорой помощи, где передали врачам.

Несколько лет назад лыжник столкнулся со снегоходом в Шерегеше. В результате пострадавший попал в реанимацию.

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МАССОктябрьский районгорнолыжная трассаврезалась в дереволыжница
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