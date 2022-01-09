Власти Тольятти обратятся в прокуратуру из-за гибели новосибирского боксера на ринге

Администрация Тольятти планирует обратиться в прокуратуру с просьбой провести проверку соревнований по боксу после гибели новосибирского спортсмена на ринге от удара в голову. Об этом ТАСС сообщил глава Тольятти Николай Ренц.
— Соревнования не были согласованы ни с администрацией, ни с нашим спорткомитетом, мы не знаем, как они проводились, какие были условия, как было организовано всё. По этому поводу мы в понедельник обратимся в прокуратуру, чтобы разобрались, потому что у нас не должно быть подобных соревнований, профессиональных соревнований вне существующих институтов организации физкультуры и спорта, — сообщил информагентству Николай Ренц.
Арест Саакян 26 декабря во время турнира «Короли нокаута» получил от соперника удар в голову, после чего впал в кому. 10 дней спортсмен был в коме, врачи пытались его спасти. Несмотря на усилия медиков, мужчина умер, не приходя в сознание.
В конце октября прошлого года в Новосибирске после матча на стадионе СКА умер