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Власти Тольятти обратятся в прокуратуру из-за гибели новосибирского боксера на ринге

Соревнования не согласовали с местными администрацией и спорткомитетом

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Смертельный удар Арест Саакян получил на турнире «Короли нокаута»

Смертельный удар Арест Саакян получил на турнире «Короли нокаута»

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Администрация Тольятти планирует обратиться в прокуратуру с просьбой провести проверку соревнований по боксу после гибели новосибирского спортсмена на ринге от удара в голову. Об этом ТАСС сообщил глава Тольятти Николай Ренц.

— Соревнования не были согласованы ни с администрацией, ни с нашим спорткомитетом, мы не знаем, как они проводились, какие были условия, как было организовано всё. По этому поводу мы в понедельник обратимся в прокуратуру, чтобы разобрались, потому что у нас не должно быть подобных соревнований, профессиональных соревнований вне существующих институтов организации физкультуры и спорта, — сообщил информагентству Николай Ренц.

Арест Саакян 26 декабря во время турнира «Короли нокаута» получил от соперника удар в голову, после чего впал в кому. 10 дней спортсмен был в коме, врачи пытались его спасти. Несмотря на усилия медиков, мужчина умер, не приходя в сознание.

В конце октября прошлого года в Новосибирске после матча на стадионе СКА умер 44-летний хоккеист Константин Гнездилов. После игры спортсмен зашел в раздевалку, там ему стало плохо, и он потерял сознание. Прибывшим на стадион медикам оставалось лишь констатировать смерть хоккеиста.

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