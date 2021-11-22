«Я вообще люблю убивать». Во время ДТП в Ленинградской области из багажника вылетел труп. В убийстве признался людоед

В психоделику с ужасами превратилось 21 ноября чудовищно глупое ДТП на трассе «Сортавала», что в Ленинградской области, когда из багажника вылетел убитый с почти отрезанной головой. Судя по всему, тело везли закапывать в лесу. Убитый Аркади Казинян родился в Ереване, на момент смерти ему было 50 лет. Автомобиль принадлежит его знакомому, также армянину, однако внутри владельца машины в это утро не было.



После того, как поймали троицу, сбежавшую после аварии, начались следственные действия и беседы задержанных с оперативниками уголовного розыска. Все трое признались, следователь СК Всеволожского района уже распределял им роли, организовывал выезд в гаражи на Лабораторном проспекте, где, по данным следствия, один из подозреваемых Комаров и его приятель убили 50-летнего петербуржца. С этого места воспроизводим диалоги и показания. Сегодня всё руководство главка употребляет в телефонных разговорах только одно слово: «людоед».