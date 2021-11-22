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«Я вообще люблю убивать». Во время ДТП в Ленинградской области из багажника вылетел труп. В убийстве признался людоед

Страшные подробности ДТП на трассе «Сортавала»

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Комаров признается, но не раскаивается

Комаров признается, но не раскаивается

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В психоделику с ужасами превратилось 21 ноября чудовищно глупое ДТП на трассе «Сортавала», что в Ленинградской области, когда из багажника вылетел убитый с почти отрезанной головой. Судя по всему, тело везли закапывать в лесу. Убитый Аркади Казинян родился в Ереване, на момент смерти ему было 50 лет. Автомобиль принадлежит его знакомому, также армянину, однако внутри владельца машины в это утро не было.

После того, как поймали троицу, сбежавшую после аварии, начались следственные действия и беседы задержанных с оперативниками уголовного розыска. Все трое признались, следователь СК Всеволожского района уже распределял им роли, организовывал выезд в гаражи на Лабораторном проспекте, где, по данным следствия, один из подозреваемых Комаров и его приятель убили 50-летнего петербуржца. С этого места воспроизводим диалоги и показания. Сегодня всё руководство главка употребляет в телефонных разговорах только одно слово: «людоед».

— Я вообще люблю убивать людей, — вдруг заявил Егор Комаров.

— Людей — это множественное число, — насторожился один из оперативников.

— Того, в Сосновке, я, кстати, зря убил, — парировал Комаров.

— Почему зря? — придвинулся сотрудник поближе к Комарову.

— Он невкусный оказался.

27 сентября прошлого года в дренажной трубе в парке «Сосновка» в Выборгском районе Петербурга было найдено тело 38-летнего биржевого брокера. На теле погибшего нашли несколько ножевых ранений живота, шеи и рук. Уголовное дело было приостановлено в связи с отсутствием подозреваемого. По словам Комарова, это он тогда убил человека, чтобы попробовать его плоть на вкус, но ему не понравилось.

В таких случаях, если полицейский чувствует издевку, можно и по шее получить. Но с Комаровым тут же поступили от обратного. Ему стали расстегивать наручники, чтобы беседа пошла в «дружеском» ключе.

— Что вы делаете?! — вскричал Комаров. — Если на меня найдет и я на вас прыгну, то загрызу!

Его поблагодарили за искренность и наручники застегнули уже за спиной. Намордника под рукой не оказалось.

Про Комарова известно, что родился в Петербурге. Жил с родителями и бабушкой в коммуналке на улице Осипенко. Сегодня зарегистрирован с отцом в однушке дома на улице Шоссе в Лаврики в Мурино. Последнее место обитания — чердак дома на улице Большая Зеленина в Петербурге. Там его и взяли после побега с места аварии на трассе. О том, что где-либо работал, информации нет.

Судя по странице во «ВКонтакте», Комарова интересовали и «анархо-примитивизм», и эликсиры бессмертия. Из музыки — натурально, психоделика. Из подписок — от «Публичной антропологии» до «Халтуры в Санкт-Петербурге». В друзьях — второй задержанный, Ян Щепановский. Он примечателен разве что татуировками на лице, а приехал из Луганска и жил у третьего — кто вел машину на трассе «Сортавала».

К поздней ночи Комарова и двух его менее интересных подельников поместили в камеру. Сейчас они еще на месте происшествия, где под видео СК Ленобласти подтверждают, как убивали мужчину из багажника. 22 ноября Комарова разбудили пораньше. Его допросили и повезли в «Сосновку», где он во всех деталях рассказывал про того несчастного, кого зарезал из любопытства и, простите, аппетита. Придется еще в квартиру заезжать, где он варил человеческое мясо.

47news известно, что в конце Комаров заявил, а потом и подписал заявленное: «Мне стало немного страшно, но через сутки я отпустил эту ситуацию и стал жить, как обычно. В содеянном не раскаиваюсь. С моих слов записано верно, мною прочитано. Замечаний и пояснений нет».


Подробности категории 18+ из показаний Комарова читайте в материале Виктора Смирнова на 47news.

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